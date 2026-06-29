Nhận định, dự đoán tỷ số Đức vs Paraguay: Wirtz, Musiala khoan phá

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Đức vs Paraguay diễn ra lúc 3h30 ngày 30/6 trên sân Gillette Stadium, Foxborough, Mỹ. Thuật toán mô phỏng của Opta đưa ra nhận định tỷ lệ thắng của Đức và Paraguay tương ứng là 54,7% - 23,1%, còn tỷ lệ hòa ở mức 22,3% (tính trong 90 phút).

Đức trở lại vòng knock-out World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2014. Paraguay đi tiếp nhờ nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thông tin nhanh trận Đức vs Paraguay Thời gian: 3h30 ngày 30/6. Sân: Gillette Stadium, Foxborough, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Nhận định bóng đá Đức vs Paraguay

Đức đứng đầu bảng E với 6 điểm nhưng hành trình vòng bảng không hoàn toàn bằng phẳng. Sau trận thắng Curacao 7-1 và Bờ Biển Ngà 2-1, đội bóng của Julian Nagelsmann thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối. Kết quả đó không làm mất ngôi đầu, nhưng là tín hiệu cảnh báo trước vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Đức đấu với Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Paraguay vào vòng 1/16 với 4 điểm ở bảng D. Họ thua Mỹ 1-4, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong thế thiếu người rồi hòa Australia 0-0. Đội bóng Nam Mỹ không mạnh ở sức tấn công, nhưng có thừa sự gai góc để khiến trận đấu trở nên nặng nhịp.

Đức cần tránh sa vào thế kiểm soát bóng nhiều nhưng thiếu đường xuyên phá. Wirtz, Musiala và Havertz là nhóm có thể tạo khác biệt giữa các tuyến. Paraguay sẽ chờ Enciso và Almiron đưa bóng lên nhanh, đồng thời kéo trận đấu về thế va chạm ở trung lộ.

Phong độ Đức

Đức ghi 10 bàn ở vòng bảng, nhiều hơn hẳn phần lớn các đội còn lại. Điểm tích cực là nguồn bàn thắng khá rộng: 7 cầu thủ khác nhau đã lập công, trong khi kỷ lục của Đức ở một kỳ World Cup là 8 cầu thủ ghi bàn.

Đội tuyển Đức chưa thể hiện phong độ ổn định. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, chiến thắng 7-1 trước Curacao không che hết vấn đề. Trận gặp Bờ Biển Ngà cần đến màn xoay chuyển của Deniz Undav, còn thất bại trước Ecuador cho thấy Đức vẫn dễ mất nhịp khi tuyến giữa bị gây áp lực sớm.

Khả năng chuyển hoá sức ép thành cơ hội rõ ràng của đội tuyển Đức chưa tốt. Họ cần Wirtz, Musiala tạo ra những pha bóng trực diện nhiều hơn. Rủi ro khi bị phản công cũng là không nhỏ khi Manuel Neuer và các trung vệ không phải lúc nào cũng đảm bảo sự tin cậy.

Phong độ Paraguay

Paraguay không vào vòng 1/16 bằng sự bùng nổ. Họ chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng, nhưng trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ khi Almiron bị truất quyền thi đấu trước giờ nghỉ cho thấy khả năng chịu đựng và quản lý thời điểm tốt.

Paraguay chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu của Opta chỉ ra Julio Enciso là cầu thủ quan trọng nhất của Paraguay tại giải. Anh kiến tạo cả 2 bàn của đội, dẫn đầu đội bóng về các chỉ số tạo cơ hội. Enciso cũng là người gây sức ép cường độ cao nhiều nhất bên phần sân đối thủ trong đội hình Paraguay.

Vấn đề là Paraguay chưa có đầu ra ổn định ở trung phong. Gabriel Avalos có kinh nghiệm nhưng không phải mẫu tiền đạo đảm bảo bàn thắng. Nếu Paraguay không giữ được bóng đủ lâu sau khi đoạt lại, họ sẽ phải phòng ngự trong thời lượng lớn.

Thông tin lực lượng Đức vs Paraguay

Đức mất Nico Schlotterbeck vì chấn thương mắt cá nghiêm trọng gặp phải ở trận thắng Bờ Biển Ngà. Antonio Rudiger nhiều khả năng đá cặp với Jonathan Tah ở trung tâm hàng thủ.

Nathaniel Brown vắng mặt trước Ecuador vì vấn đề cơ, nhưng được dự báo đủ khả năng trở lại đội hình xuất phát.

Paraguay mất Diego Gomez vì treo giò. Miguel Almiron trở lại sau án phạt, trong khi Omar Alderete và Ramon Sosa cần được đánh giá thêm. Nếu Alderete không kịp bình phục, Gustavo Gomez và Fabian Balbuena có thể trở thành cặp trung vệ chính.

Đội hình dự kiến Đức vs Paraguay

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Pavlovic, Nmecha; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Caceres, Gomez, Balbuena, Maidana; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.

Dự đoán tỷ số Đức vs Paraguay

Dự đoán Đức - Paraguay: Đội nào thắng?

Đức nhỉnh hơn ở chất lượng kiểm soát bóng, khả năng tạo áp lực liên tục và số phương án tấn công. Tuy nhiên, Paraguay không phải đội dễ bị cuốn vào nhịp nhanh nếu họ giữ được cự ly đội hình và hạn chế khoảng trống trước vòng cấm.

Trận đấu có cơ sở xuất hiện từ 2 đến 3 bàn. Đức ghi 10 bàn ở vòng bảng, nhưng Paraguay từng giữ Australia hòa 0-0 và thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 trong thế thiếu người. Nếu Đức mở tỷ số sớm, nhịp trận có thể cởi hơn; nếu Paraguay giữ được tỷ số hòa qua hiệp một, sức ép tâm lý sẽ chuyển ngược về phía đội bóng châu Âu.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Đức vẫn để Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador ghi bàn, còn Paraguay có Enciso đủ khả năng tạo ra một khoảnh khắc từ phản công hoặc bóng cố định. Phạt góc có thể nghiêng về Đức nhờ sức ép biên của Sane, Brown và Kimmich.

Dự đoán kết quả: Đức 2-1 Paraguay.