Trực tiếp bóng đá Đức vs Paraguay 3h30 ngày 30/6, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Đức vs Paraguay
Đức 0 0 Paraguay
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Đức và Paraguay bắt đầu lúc 3h30 ngày 30/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đức vs Paraguay mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Đức vs Paraguay
Đức gặp Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, Mỹ. Đội thắng trong cặp Đức vs Paraguay gặp Pháp hoặc Thụy Điển ở vòng 1/8.
Siêu máy tính của Opta đánh giá Đức có 71,2% khả năng thắng trong 90 phút. Tỷ lệ thắng của Paraguay là 11,6%, trong khi khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ là 17,2%.
Đây là trận knock-out đầu tiên của đội tuyển Đức tại World Cup kể từ chức vô địch năm 2014. Hai kỳ gần nhất, đội bóng châu Âu đều dừng bước ngay từ vòng bảng.
Đức vào vòng 1/16 với tư cách đội nhất bảng E. Đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann thắng Curacao 7-1, thắng Bờ Biển Ngà 2-1 và thua Ecuador 1-2 ở lượt cuối.
Paraguay đứng thứ ba bảng D với 4 điểm. Đại diện Nam Mỹ thua Mỹ 1-4, thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 và hòa Australia 0-0 để giành quyền đi tiếp. Paraguay có nền tảng phòng ngự đáng chú ý. Đội bóng Nam Mỹ giữ sạch lưới 5 trong 7 trận World Cup gần nhất.
Lịch sử đối đầu tại World Cup cũng đứng về phía Đức. Hai đội từng gặp nhau ở vòng 1/8 World Cup 2002, khi Oliver Neuville ghi bàn phút 88 giúp Đức thắng 1-0.
Thống kê trận Đức vs Paraguay đáng chú ý
Đức chơi trận knock-out World Cup đầu tiên kể từ chung kết 2014; họ thắng 8 trong 9 trận knock-out World Cup gần nhất.
Đức ghi 10 bàn ở vòng bảng với 7 cầu thủ khác nhau lập công; kỷ lục của họ ở một kỳ World Cup là 8 cầu thủ ghi bàn.
Manuel Neuer có thể có lần thứ 23 xuất phát tại World Cup, vượt Lothar Matthaus và Miroslav Klose để dẫn đầu lịch sử đội tuyển Đức.
Paraguay chưa ghi bàn trong cả 5 trận knock-out World Cup từng chơi.
Julio Enciso kiến tạo cả 2 bàn của đội tại World Cup 2026 và dẫn đầu Paraguay về số cơ hội tạo ra.
Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên VTV
Trận Đức vs Paraguay được phát sóng trực tiếp trên VTV3 và VTV6. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html
Để xem trực tiếp Đức vs Paraguay trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Đức vs Paraguay đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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