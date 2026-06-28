Nhận định, dự đoán tỷ số Nam Phi vs Canada: Chủ nhà chạm mốc lịch sử

(VTC News) -

Trận Nam Phi vs Canada diễn ra lúc 2h ngày 29/6 trên sân SoFi Stadium, Inglewood, Mỹ. Opta đánh giá Canada có 55% khả năng thắng trong 90 phút, Nam Phi là 20%, còn tỷ lệ hòa ở mức 24,9%.

Đây là trận mở màn vòng 1/16 World Cup 2026 và cũng là lần đầu tiên cả Nam Phi lẫn Canada góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Canada nhỉnh hơn về sức tấn công, nhưng Nam Phi đã chứng minh họ không dễ bị kéo vỡ khi đá với tư thế cửa dưới.

Thông tin nhanh trận Nam Phi vs Canada Thời gian: 2h ngày 29/6. Sân: SoFi Stadium, Inglewood, Mỹ. Giải đấu: Vòng 1/16 World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6.

Nhận định bóng đá Nam Phi vs Canada

Nam Phi vượt qua bảng A theo cách ít người dự đoán. Sau trận thua Mexico 0-2, đội bóng của HLV Hugo Broos hòa CH Czech 1-1 rồi thắng Hàn Quốc 1-0 để giành vị trí nhì bảng. Họ không tạo nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng bù lại có tính tổ chức tốt và khả năng chịu áp lực.

Canada cũng đứng nhì bảng B với 4 điểm. Trận thắng Qatar 6-0 đẩy kỳ vọng lên cao, trước khi thất bại 1-2 trước Thụy Sĩ kéo đội chủ nhà trở lại mặt đất. Đội bóng của Jesse Marsch mạnh ở tốc độ chuyển trạng thái, pressing và chiều sâu hàng công.

Trận này vì vậy không chỉ là chênh lệch chất lượng cá nhân. Canada phải tìm cách phá khối thấp của Nam Phi, trong khi Bafana Bafana cần giữ trận đấu càng lâu càng tốt trong thế cân bằng.

Nam Phi bất ngờ giành vị trí nhì bảng A sau Mexico. (Ảnh: Reuters)

Phong độ Nam Phi

Nam Phi thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối dù chỉ kiểm soát bóng 32%. Đó là trận đấu phản ánh đúng bản sắc của họ tại giải: không cần cầm bóng nhiều, ưu tiên bảo vệ vùng cấm, giữ cự ly giữa hai tuyến và chờ cơ hội phản công.

Theo Opta, Nam Phi là đội có số lần chạm bóng trong vùng cấm đối thủ ít nhất bảng A, đồng thời chỉ tạo 2 cơ hội lớn sau vòng bảng. Dù vậy, đội bóng của Broos không phụ thuộc vào một nguồn bàn thắng cố định. 11 bàn gần nhất của Nam Phi tại World Cup được ghi bởi 11 cầu thủ khác nhau.

Thapelo Maseko là nhân vật đáng chú ý. Anh ghi bàn quyết định trước Hàn Quốc, đồng thời là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất của Nam Phi ở vòng bảng dù không đá đủ 270 phút.

Phong độ Canada

Canada có 8 bàn tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của họ trong một kỳ World Cup. Đội bóng Bắc Mỹ từng không ghi bàn ở 4 trận đầu trong lịch sử giải, nhưng hiện đã lập công 5 trận World Cup liên tiếp.

Dấu ấn lớn nhất nằm ở cách Marsch đẩy nhịp tấn công. Canada tạo 21 cú sút trúng đích ở vòng bảng, gần gấp đôi tổng số cú sút trúng đích của họ trong 2 kỳ World Cup trước cộng lại. Nathan Saliba góp dấu giày vào 3 bàn sau 2 lần ra sân, còn Jonathan David đã có 3 bàn tại giải.

Tuy nhiên, trận thua Thụy Sĩ 1-2 cho thấy Canada vẫn có khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ khi pressing không thành công. Nếu mất bóng ở biên, họ có thể bị Nam Phi phản công vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ.

Canada đã lập công 5 trận World Cup liên tiếp. (Ảnh: Reuters)

Thông tin lực lượng Nam Phi vs Canada

Nam Phi đón Teboho Mokoena trở lại sau án treo giò. Đây là bổ sung quan trọng cho tuyến giữa, bởi Mokoena giúp đội bóng của Broos tăng khả năng thu hồi bóng và chuyền thoát sức ép. Yaya Sithole nhiều khả năng nhường chỗ.

Themba Zwane vẫn bị treo giò sau thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Ngoài trường hợp này, Nam Phi không có thêm ca vắng đáng kể và có thể giữ bộ khung thắng Hàn Quốc.

Canada mất Ismael Kone vì gãy xương chày. Stephen Eustaquio, Alfie Jones và Alphonso Davies đều cần được đánh giá thêm. Davies chưa thi đấu tại World Cup 2026 vì chấn thương gân kheo, nhưng có khả năng được sử dụng từ ghế dự bị. Jonathan David và Cyle Larin nhiều khả năng tiếp tục đá cặp trên hàng công.

Đội hình dự kiến Nam Phi vs Canada

Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa.

Canada: Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin.

Dự đoán tỷ số Nam Phi vs Canada

Dự đoán Nam Phi vs Canada: Đội nào thắng?

Canada có cơ sở thắng cao hơn nhờ nhịp tấn công, số cú sút trúng đích và chiều sâu hàng công. Tuy nhiên, trận đấu này không dễ một chiều. Nam Phi chơi tốt nhất khi được nhường bóng, kéo đội hình xuống thấp và buộc đối thủ phải xử lý trong không gian hẹp.

Tổng bàn thắng có thể nằm quanh mốc 2 bàn. Nam Phi có 5 trận gần nhất đều không vượt quá 2 bàn, trong khi Canada tuy ghi nhiều ở vòng bảng nhưng 6 trong 10 bàn đến từ trận gặp Qatar. Nếu không mở tỷ số sớm, Canada có thể gặp thế trận thiếu khoảng trống.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Canada dứt điểm nhiều hơn và có Jonathan David trong vùng cấm, nhưng Nam Phi có thể khai thác các pha phản công hoặc bóng hai. Phạt góc có thể nghiêng về Canada do sức ép biên của Buchanan, Laryea và khả năng Davies vào sân. Thẻ phạt đáng chú ý nếu Nam Phi phải ngăn các pha tăng tốc ở hai hành lang.

Dự đoán kết quả: Nam Phi 1-2 Canada.