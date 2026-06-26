Nhận định, dự đoán tỷ số Cape Verde vs Ả Rập Xê Út: Chờ cột mốc lịch sử

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út diễn ra lúc 7h ngày 27/6 trên sân vận động NRG (Houston, Mỹ). Cape Verde bước vào lượt cuối bảng H với 2 điểm sau hai trận hòa trước Tây Ban Nha và Uruguay. Một chiến thắng trước Ả Rập Xê Út có thể đưa họ vào vòng 1/16.

Trong khi đó, trận đấu tại NRG Stadium, Houston là cơ hội cuối cùng của đội bóng châu Á. Ả Rập Xê Út đứng cuối bảng với 1 điểm và hiệu số -4. Theo mô hình Opta, Cape Verde có 40,8% khả năng thắng, cao hơn mức 33,9% của Ả Rập Xê Út.

Thông tin nhanh trận Cape Verde vs Ả Rập Xê Út Thời gian: 7h ngày 27/6. Sân: NRG, Houston, Mỹ. Giải đấu: Bảng H World Cup 2026. Kênh trực tiếp: VTV2, VTV6.

Nhận định bóng đá Cape Verde vs Ả Rập Xê Út

Cape Verde và Ả Rập Xê Út đều còn nguyên cơ hội giành vé vào vòng 32 đội khi bước vào trận đấu quan trọng của bảng H.

Chỉ cần hòa, Cape Verde vẫn có cơ hội lớn đi tiếp với tư cách một trong tám đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Tuy nhiên, HLV Rui Aguas nhiều khả năng sẽ không chỉ đạo các học trò chơi cầu hòa. Một chiến thắng sẽ giúp họ tự quyết tấm vé vào vòng knock-out và đội bóng này đã chứng minh họ đủ khả năng đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

Chỉ cần hòa, Cape Verde vẫn có cơ hội lớn đi tiếp. (Ảnh: Reuters)

HLV Georgios Donis, người tiếp quản đội tuyển Ả Rập Xê Út từ tháng 4/2026, đang trải qua khởi đầu đầy khó khăn ở sân chơi lớn nhất thế giới. Đại diện châu Á tạo ra rất ít cơ hội nguy hiểm và sẽ phải cải thiện đáng kể khả năng tấn công nếu muốn xuyên thủng hàng phòng ngự Cape Verde, vốn mới chỉ để lọt lưới hai bàn sau hai trận.

Ngay cả khi giành chiến thắng, Ả Rập Xê Út vẫn có thể bị loại nếu Uruguay không thua Tây Ban Nha. Bởi vậy, HLV Donis gần như không còn quyền mắc sai lầm.

Với việc cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra cởi mở với nhiều cú dứt điểm trúng đích, đồng nghĩa hai thủ môn sẽ có rất nhiều việc phải làm.

Phong độ Cape Verde

Với dân số chỉ khoảng 530.000 người, Cape Verde đang có màn ra mắt World Cup vượt ngoài mong đợi. Họ mở màn bằng trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha, một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng của HLV Bubista sau đó tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa Uruguay 2-2 trong một trận đấu đầy kịch tính.

Qua hai lượt trận, Cape Verde hứng chịu 44 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 9 lần đối phương sút trúng khung thành. Sau khi giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha dù phải đối mặt với 7 cú sút trúng đích, họ lại để thủng lưới ở cả hai cú sút trúng đích mà Uruguay tạo ra.

HLV Rui Aguas xây dựng một tập thể có tổ chức tốt trong phòng ngự và phản công tốc độ. Bộ đôi tiền vệ Kevin Pina và Deroy Duarte đã hạn chế đáng kể khả năng triển khai bóng trung lộ của cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay, buộc đối thủ phải triển khai ra hai biên. Khả năng chơi chắc chắn ở hàng phòng ngự chính là nền tảng tạo nên thành công của Cape Verde tại giải đấu năm nay.

Nếu không thua Ả Rập Xê Út, "Cá mập xanh" sẽ trở thành đội tuyển châu Phi thứ ba bất bại ở vòng bảng ngay trong lần đầu dự World Cup, sau Cameroon (hòa cả 3 trận năm 1982) và Senegal (1 thắng, 2 hòa năm 2002).

Phong độ Ả Rập Xê Út

Ả Rập Xê Út cũng đang hướng tới vòng knock-out. Họ khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Uruguay, nhưng sau đó thua đậm 0-4 trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai. Đây là thất bại nặng nề nhất của Saudi Arabia tại World Cup kể từ trận thua 0-5 trước chủ nhà Nga năm 2018 và chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần toàn đội.

"Chim ưng xanh" đã để thủng lưới 49 bàn sau 21 trận World Cup, đồng thời không giữ sạch lưới trong 18 trận liên tiếp. Trong lịch sử World Cup, chỉ có Mexico (21 trận), Hàn Quốc (22 trận) và Thụy Sĩ (22 trận) chạm mốc 50 bàn thua trong số trận ít tương đương hoặc ít hơn.

Kể từ năm 1966 (thời điểm Opta bắt đầu thống kê), Ả Rập Xê Út là đội có chênh lệch lớn nhất giữa số cú sút thực hiện (221) và số cú sút phải đối mặt (423) tại World Cup, với hiệu số -202. Riêng tại World Cup 2026, họ tung ra 10 cú sút nhưng phải hứng chịu tới 49 cú sút từ đối phương.

Ả Rập Xê Út buộc phải thắng ở trận đấu với Cape Verde để nuôi hy vọng đi tiếp. (Ảnh: AP)

Thông tin lực lượng Cape Verde vs Ả Rập Xê Út

Đội trưởng Ryan Mendes vẫn là đầu tàu của Cape Verde ở hành lang cánh phải nhờ kinh nghiệm dày dạn. Ở tuyến giữa, Garry Rodrigues cùng Jamiro Monteiro mang đến sự cân bằng giữa khả năng tổ chức và hỗ trợ phòng ngự.

Sau hai màn trình diễn ổn định, HLV Rui Aguas nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã vận hành hiệu quả. Hàng thủ được chỉ huy bởi trung vệ Logan Costa, trong khi thủ môn Vozinha hoàn toàn sung sức và sẵn sàng trấn giữ khung thành. Trên hàng công, Livramento được kỳ vọng đá cao nhất, với sự hỗ trợ từ Helio Varela và Garry Rodrigues ở hai cánh.

Ả Rập Xê Út không gặp bất kỳ tổn thất nào về lực lượng trước trận đấu này. Thủ môn Mohammed Al-Owais nhiều khả năng tiếp tục trấn giữ khung thành phía sau hàng phòng ngự bốn người, nơi HLV Donis kỳ vọng sẽ cải thiện sự chắc chắn sau khi đội nhà để thủng lưới tới bốn bàn trước Tây Ban Nha.

Cặp trung vệ Hassan Al-Tambakti và Ali Lajami được dự đoán vẫn sẽ sát cánh ở trung tâm hàng thủ. Trên mặt trận tấn công, Salem Al-Dawsari tiếp tục là niềm hy vọng bên hành lang cánh trái, còn Firas Al-Buraikan lĩnh xướng hàng công. Dù vậy, trong bối cảnh buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, HLV Donis có thể cân nhắc một vài điều chỉnh ở tuyến trên nhằm tạo thêm đột biến trước hàng thủ kỷ luật của Cape Verde.

Đội hình dự kiến Cape Verde vs Ả Rập Xê Út

Cape Verde: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Pires; Lenini; Mendes, Duarte, Munteiro, Rodrigues; Tavares.

Ả Rập Xê Út: Mohammed Al-Owais; Abdulhamic, Al-Amri, Lajami, Altambakti, Al-Harbi; Juwayr, Al-Khaibari, Al-Dawsari, S. Al-Dawsari; Al-Buraikan.

Dự đoán tỷ số Cape Verde vs Ả Rập Xê Út

Dự đoán Cape Verde vs Ả Rập Xê Út: Đội nào thắng?

Cape Verde nhỉnh hơn ở trạng thái thi đấu và sự ổn định. Họ không kiểm soát bóng quá nhiều nhưng biết cách thu hẹp khoảng trống, buộc đối thủ dứt điểm ở vị trí kém thuận lợi. Trước một Ả Rập Xê Út buộc phải thắng, đây là lợi thế lớn.

Trận đấu không dễ vượt quá mốc 2 bàn nếu Cape Verde giữ được khối đội hình thấp trong hiệp một. Ả Rập Xê Út cần chủ động hơn, nhưng việc đẩy cao đội hình cũng tạo khoảng trống cho Mendes và Rodrigues khai thác.

Khả năng hai đội cùng ghi bàn ở mức trung bình. Cape Verde có cơ sở hướng tới trận thắng kèm sạch lưới nếu ghi bàn trước. Phạt góc và ném biên có thể xuất hiện nhiều hơn ở hai cánh, nơi cả hai đội đều có xu hướng đưa bóng ra biên để triển khai.

Dự đoán kết quả: Cape Verde 1-0 Ả Rập Xê Út.