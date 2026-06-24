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Xuất bản ngày 24/06/2026 04:17 PM
Xuất bản ngày 24/06/2026 04:17 PM

Nhà máy bánh gần 24.000 m² chính thức đi vào hoạt động

Châu Anh
Châu Anh
(VTC News) -

Công ty Cổ phần OCHAO (đơn vị thuộc HUNGHAU FMCG Group) vừa khánh thành Nhà máy bánh số 1 tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (TP.HCM).

Sự kiện không chỉ đánh dấu việc nhà máy chính thức đi vào hoạt động mà còn mở ra một cột mốc quan trọng của HUNGHAU FMCG Group khi chính thức tham gia vào ngành hàng bánh, mở rộng hệ sinh thái thực phẩm tiêu dùng và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhà máy bánh số 1 thuộc Công ty Cổ phần OCHAO được xây dựng trên diện tích gần 24.000 m². Nhà máy được đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại cho các dòng sản phẩm snack, cookies và waffle, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

HUNGHAU khánh thành nhà máy bánh số 1.

HUNGHAU khánh thành nhà máy bánh số 1.

Đặc biệt, sự kiện khánh thành cũng đánh dấu sự ra đời của thương hiệu mới mang tên “metik”, với các sản phẩm bánh snack đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy bánh số 1. Với định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, metik được kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu đồng hành cùng người tiêu dùng trong việc lựa chọn những sản phẩm vừa ngon miệng, vừa phù hợp với lối sống cân bằng và năng động.

Việc đưa Nhà máy bánh số 1 đi vào hoạt động không chỉ gia tăng năng lực sản xuất mà còn là bước đi chiến lược của HUNGHAU FMCG Group trong hành trình xây dựng các thương hiệu thực phẩm tiêu dùng Việt Nam hiện đại, chất lượng và có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

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