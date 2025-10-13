Khánh thành nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam tại Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 13/10, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022 chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn/ngày, phát điện 90 MW/h, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới.

Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn châu Âu và Việt Nam. Dự án chính là lời giải căn cơ cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của Thủ đô Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định, việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn là dấu mốc lịch sử trong hành trình phát triển Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh. Đây không chỉ là một dự án kinh tế - kỹ thuật quy mô, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Với hơn 8 triệu dân, Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân. Vì vậy, việc chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, tuần hoàn, thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu tại lễ khánh thành.

Theo Chủ tịch thành phố, đây là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu “biến rác thải thành tài nguyên”, góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Hà Nội.

Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, dự án còn là biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc ứng dụng công nghệ xanh, bắt kịp xu thế phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới.

Sau hơn ba năm triển khai, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch COVID-19, dự án đã hoàn thành, chính thức tiếp nhận, xử lý những tấn rác đầu tiên, góp phần giảm tải cho các bãi chôn lấp, đồng thời mở ra hướng đi mới trong công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô.

Thành công này, theo lãnh đạo thành phố, là thành quả của sự vào cuộc quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, của các sở, ngành, như: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính..., cùng sự đồng hành, chia sẻ của chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn cũ và xã Trung Giã hiện nay.

Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn mới chỉ là bước khởi đầu. Hà Nội sẽ tiếp tục chấm dứt dần phương thức chôn lấp rác thải, thay thế bằng các công nghệ đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, kết hợp phân loại rác tại nguồn và phát triển hệ thống thu gom - xử lý đồng bộ, hiện đại.

Thành phố cam kết đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực môi trường, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, sạch, đáng sống và bền vững.

“Nhà máy điện rác Sóc Sơn không chỉ là công trình của hôm nay, mà còn là niềm tin và khát vọng về một Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh trong tương lai”, Chủ tịch Hà Nội khẳng định.