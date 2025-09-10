Triều Tiên khánh thành nhà máy sản xuất tên lửa mới, báo tin vui cho Nga

(VTC News) -

Tăng tốc sản xuất, cải thiện chất lượng

Ngày 4/9, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố lễ khánh thành một nhà máy tên lửa đạn đạo chiến thuật mới, sử dụng dây chuyền tự động hóa toàn diện từ khâu chuẩn bị vật liệu, gia công chính xác đến lắp ráp linh kiện. Đây được coi là bước tiến quan trọng giúp nâng cao cả sản lượng lẫn chất lượng vũ khí.

Những hình ảnh được công bố cho thấy nhiều quả KN-24 - loại tên lửa đạn đạo chiến thuật ngắn hạn đang phục vụ trong Quân đội Nhân dân Triều Tiên, đã xuất hiện ngay trên sàn nhà máy.

Dù chưa rõ cơ sở này có sản xuất thêm các dòng tên lửa khác hay không, giới phân tích cho rằng sự kết hợp giữa công nghệ cơ khí chính xác trong nước và các máy CNC nhập từ Trung Quốc có thể tạo ra bước nhảy vọt về độ tin cậy, tuổi thọ cũng như độ chính xác của tên lửa.

Tên lửa KN-24 tại Nhà máy Tên lửa Mới của Triều Tiên. (Ảnh: Japan Times)

KN-24 vốn được Lầu Năm Góc mô tả là có khả năng dẫn đường tiên tiến và cơ động trong hành trình, cho phép thực hiện các đòn đánh chính xác vào mục tiêu. Với tầm bắn khoảng 400 km và đầu đạn nặng 500 kg, loại tên lửa này nhỏ gọn hơn đáng kể so với dòng 9K720 Iskander-M của Nga, nhưng vẫn mang sức hủy diệt tương đương trong phạm vi gần.

Nga - khách hàng chiến lược của Triều Tiên

Từ đầu năm 2024, khi tên lửa KN-24 lần đầu tiên được Nga sử dụng trong chiến trường Ukraine, vai trò của Bình Nhưỡng trong chiến lược quân sự Moskva ngày càng trở nên nổi bật. Quân đội Nga hiện sử dụng nhiều vũ khí nhập từ Triều Tiên, từ tên lửa chống tăng, đạn pháo cho đến các hệ thống đạn đạo chiến thuật.

Việc tăng tốc sản xuất KN-24 mang ý nghĩa lớn bởi loại tên lửa này được đánh giá vượt trội hơn so với OTR-21 Tochka - dòng vũ khí vẫn còn phục vụ trong lực lượng Nga. KN-24 có tầm bắn gấp đôi Tochka, lại được cho là rẻ hơn đáng kể so với 9K720 Iskander-M, trong khi vẫn giữ được sức công phá đáng gờm.

Điều này cho phép Moskva tiến hành các đòn tập kích với cường độ cao hơn mà không bị áp lực về chi phí hay cạn kiệt kho dự trữ chiến lược.

Bệ phóng KN-24 tại lễ bàn giao. (Ảnh: Reuters)

Cần nhớ rằng chỉ riêng trong tháng 8/2024, Bình Nhưỡng đã bàn giao tới 1.000 quả KN-24 cho lực lượng tiền tuyến đóng gần khu phi quân sự liên Triều. Điều này biến KN-24 trở thành một trong những dòng tên lửa đạn đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới. Khi nguồn cung quy mô lớn này được mở rộng sang Nga, cán cân hỏa lực trên chiến trường Ukraine chắc chắn sẽ bị tác động sâu sắc.

Trong khi Triều Tiên đẩy mạnh xuất khẩu KN-24, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng đạt được những bước tiến đáng kể khi mở rộng sản xuất Iskander-M trong nước. Điều này giúp Moskva duy trì thế chủ động trong việc tăng cường hỏa lực tấn công từ cuối năm 2023 tới nay.

Sự kết hợp giữa hai nguồn cung, KN-24 từ Triều Tiên và Iskander-M từ chính các dây chuyền Nga, được cho là sẽ giúp Nga duy trì cường độ pháo kích và tập kích tên lửa ở mức cao, bất chấp nỗ lực của phương Tây nhằm bóp nghẹt nguồn lực chiến tranh.