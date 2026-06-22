Nguyễn Filip lên tiếng về việc vắng mặt ở tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 22/6, thủ môn Nguyễn Filip chính thức lên tiếng về lý do không góp mặt trong đợt tập trung tháng 6 của đội tuyển Việt Nam. Trên trang cá nhân, thủ thành sinh năm 1992 cho biết anh quyết định ở lại CLB để tập trung cùng đội bóng hướng tới mục tiêu giành vé tham dự giải đấu danh giá AFC Champions League Elite.

"Luôn là một vinh dự lớn đối với tôi khi được đại diện cho Việt Nam, đặc biệt là tại một giải đấu quan trọng như ASEAN Cup. Tuy nhiên, sau khi có sự thống nhất giữa câu lạc bộ và VFF, tôi sẽ ở lại câu lạc bộ để cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite", anh viết.

Dù không thể đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Filip khẳng định anh vẫn sẽ theo dõi và cổ vũ các đồng đội trong hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực: "Tôi tin rằng nếu chúng tôi thành công, đây sẽ là bước tiến rất có lợi về lâu dài không chỉ cho câu lạc bộ, mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn sẽ luôn theo dõi và chúc các đồng đội thi đấu thật tốt".

Thủ môn Nguyễn Filip cho biết anh sẽ ở lại câu lạc bộ để tập trung cho mục tiêu giành quyền tham dự AFC Champions League Elite. (Ảnh: Filip Nguyen)

Đợt tập trung tháng 6 của đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý khi HLV Kim Sang-sik tiếp tục trao cơ hội cho nhiều gương mặt mới, trong đó có các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Nguyễn Filip là một trong những chủ đề được người hâm mộ quan tâm nhất.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 23/6, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2-14/7. Sau khi trở về nước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Myanmar trên sân vận động tại Thái Nguyên vào ngày 18/7, qua đó hoàn tất công tác chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

Việc Nguyễn Filip ở lại CLB xuất phát từ mục tiêu quan trọng của Công an Hà Nội tại đấu trường châu lục. Vòng chung kết ASEAN Cup 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8, trùng với thời điểm đội bóng của HLV Alexandre Polking chuẩn bị cho trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite gặp Adelaide United vào ngày 11/8.

Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với Công an Hà Nội. Nếu giành chiến thắng, đội bóng ngành công an sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi cấp CLB danh giá nhất châu Á. Bởi vậy, việc giữ chân Nguyễn Filip cho trận cầu quyết định được đánh giá là ưu tiên của đội bóng.