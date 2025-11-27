Nguyễn Filip mắc sai lầm, Công an Hà Nội vất vả thắng đội bóng Trung Quốc

(VTC News) -

Trên sân nhà, CLB Công an Hà Nội tiếp đón Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) trong khuôn khổ vòng bảng AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) 2025/26. Có lợi thế từ người hâm mộ nhưng CLB Công an Hà Nội lại khiến tất cả bất ngờ.

Ngay ở phút 11, Nguyễn Filip mắc sai lầm nghiêm trọng. Nhận đường chuyền của Quang Hải, anh phá bóng trúng vào người Lin Liangming bay ngược về khung thành và bàn thắng mở tỉ số đến với Bắc Kinh Quốc An. Sau bàn thua, đại diện Việt Nam tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ và cơ hội đến với họ.

Nguyễn Filip mắc sai lầm khiến Công an Hà Nội thủng lưới.

Phút 26, từ đường chuyền của Lê Văn Đô, trọng tài cho rằng Jiang Wenhao để bóng chạm tay trong vòng cấm và quả phạt đền dành cho CLB Công an Hà Nội. Trên chấm 11 mét, Leo Artur dứt điểm hỏng.

Hiệp 1 trôi đi với không nhiều hy vọng cho đại diện Việt Nam. Nhưng hiệp đấu thứ hai là câu chuyện khác. Ngay sau tiếng còi của trọng tài, CLB Công an Hà Nội tràn lên tấn công nhằm và tạo ra không sức ép lớn lên phần sân của Bắc Kinh Quốc An.

Công bằng mà nói, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Ngay cả chính các hậu vệ Bắc Kinh Quốc An cũng mắc sai lầm. Nhưng các tiền đạo CLB Công an Hà Nội không thể tận dụng để san bằng cách biệt.

Phút 76, kịch bản của hiệp 1 tái diễn khi hậu vệ Bắc Kinh Quốc An phá bóng trúng người Stefan Mauk bay vào lưới và bàn thắng thuộc về Công an Hà Nội. Đến phút 90, từ nỗ lực của Leo Artur, Đình Bắc băng vào dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Công an Hà Nội.

Kết quả: Công an Hà Nội 2-1 Bắc Kinh Quốc An

Đội hình ra sân:

Công an Hà Nội: Filip Nguyen (1), Hugo Gomes (3), Leygley Adou (38), Jason Pendant Quang Vinh (Minh Phúc 71'), Vitao (8), Stefan Mauk (6), Lê Văn Đô (88), Rogerio Alves dos Santos (Thành Long 57'), Alan Sebastiao Alexandre (Đình Bắc 46'), Leonardo Arthur de Melo (10), Nguyen Quang Hai (19)

Bắc Kinh Quốc An: Jianzhi Zhang (39), Wu Shaocong (2), Michael Ngadeu (5), Wang Gang (27), Yuan Zhang (21), Serginho (7), Guga (8), Jiang Wenhao (35), Lin Liangming (11), Yang Liyu (17), Fabio Abreu (29)