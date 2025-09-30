Đặng Văn Lâm trở lại, Nguyễn Filip mất suất ở đội tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Sáng 30/9, huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra đầu tháng 10. Nguyễn Filip không được triệu tập. Các thủ môn của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt.

Ngoài Trần Trung Kiên - thủ môn thi đấu rất hay trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai, nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi thêm 7 tuyển thủ U23 Việt Nam. Đó là huất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc. Tronng đó, Hiểu Minh, Xuân Bắc và Nhật Minh lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển Việt Nam.

Danh sách đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự, một số cầu thủ khẳng giàu kinh nghiệm ở đội tuyển Việt Nam như Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng không góp mặt. Bộ đôi U23 Việt Nam là Hiểu Minh, Nhật Minh có cơ hội cạnh tranh suất đá chính.

Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam không có bất ngờ nào. Lựa chọn của huấn luyện viên Kim Sang-sik đều là những nhân tố có phong độ tốt tại câu lạc bộ.

Ở vị trí tiền đạo, Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) tiếp tục được trao cơ hội. Cầu thủ này từng gây bất ngờ khi được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 9. Còn lại, Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải là những cái tên giàu kinh nghiệm nhất.

Trong tháng 10/2025, đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò ông Kim Sang-sik gặp Nepal 2 lượt, đều thi đấu trên sân nhà.