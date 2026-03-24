Người phụ nữ tự nhận 'nhìn thấy linh hồn, biết trước cái chết' sau lần chết hụt

Bà Louisa Peck (65 tuổi, người Mỹ) cho biết trải nghiệm cận tử xảy ra khi còn trẻ đã khiến cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn, đồng thời mang lại những khả năng mà bà tin là “siêu nhiên”, bao gồm việc nhìn thấy linh hồn và dự đoán cái chết của người khác. Câu chuyện của bà khiến nhiều người liên tưởng đến những tình tiết quen thuộc trong bộ phim nổi tiếng Giác quan thứ sáu, nơi ranh giới giữa thế giới sống và cõi vô hình trở nên mong manh.

Theo lời kể, biến cố xảy ra khi Louisa Peck ngoài 20 tuổi, cuộc sống tại New York cuốn cô gái trẻ vào những đêm tiệc tùng kéo dài cùng rượu và ma túy. Lối sống buông thả dần khiến Peck rơi vào tình trạng nghiện ngập mà chính bà thừa nhận là “con đường sai lầm”.

Một tối tại hộp đêm, Peck sử dụng quá liều một loại thuốc có pha chất kích thích khiến tim ngừng đập, cơ thể co giật dữ dội trước khi rơi vào trạng thái bất tỉnh. Theo lời bà kể với NeedToKnow, cảm giác lúc đó giống như vừa bước vào trạng thái cận kề cái chết.

Louisa Peck thời trẻ là một "nữ hoàng tiệc tùng".

Peck mô tả trải nghiệm ấy bằng hình ảnh mạnh mẽ, bà cảm thấy mình bị “hất tung lên trời như một nhân vật hoạt hình hư cấu bị Popeye đấm”, rồi đáp xuống thế giới hoàn toàn khác. Trong không gian đó, bà cảm thấy cơ thể vật lý đã tan biến, bản thân có thể bay lượn tự do và gặp lại những tổ tiên đã khuất.

“Tôi có thể cảm nhận niềm vui của tổ tiên khi tôi đến đoàn tụ với họ và cảm thấy vinh dự khi được làm vậy, mặc dù khi còn sống tôi chưa bao giờ quan tâm đến tổ tiên của mình", Peck kể lại. Theo bà, toàn bộ trải nghiệm diễn ra trong trạng thái hạnh phúc tột độ, không tồn tại khái niệm thời gian.

Peck nhớ rằng trong lúc vẫn bất tỉnh, bà nghe thấy một giọng nói vang lên, yêu cầu quay trở lại thực tại: “Cô không thể ở lại đây, cô vẫn chưa xong việc". Ngay sau đó, bà tỉnh lại và nhận ra người pha chế rượu tại câu lạc bộ đang hô hấp nhân tạo để cứu sống mình.

Dù vừa trải qua sự cố nguy hiểm đến tính mạng, Peck cho biết bà đã từ chối xe cứu thương, bắt taxi về nhà và cố gắng xem như đêm kỳ lạ đó chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, những thay đổi sau đó khiến bà không thể tiếp tục sống như trước.

Peck hiện ngoài 60 tuổi và sở hữu những năng lực đặc biệt.

Peck nói rằng không lâu sau biến cố, bà bắt đầu nhận ra mình sở hữu những năng lực mới, bao gồm khả năng nhìn thấy linh hồn và linh cảm về cái chết của người khác. Theo lời bà, trải nghiệm cận tử đã làm tổn thương vĩnh viễn các lớp chắn năng lượng tinh thần, khiến bà trở nên nhạy cảm với những hiện tượng mà trước đây bà không tin tồn tại.

Peck kể rằng vào năm 1987, bà nhìn thấy hồn ma của một ông lão xuất hiện từ khu đầm lầy khi đang ở trên bãi biển. Vài năm sau, bà dự đoán đứa cháu trai chưa chào đời của mình sẽ không sống đủ tháng thai kỳ, và chuyện xảy ra đúng như linh cảm của bà.

Trực giác của Peck mách bảo bà theo những cách khác, chẳng hạn như biết tên một người lạ trước khi được giới thiệu với người đó. “Tôi từng là người vô thần duy vật cực đoan, khinh miệt mọi thứ liên quan đến nhà thờ hay những điều huyền bí, nhưng tôi biết rằng 'thực tại' này không phải là một giấc mơ hay ảo giác", bà nói.

Pech cho rằng trải nghiệm cận tử giúp bà có khả năng dự đoán cái chết và nhìn thấy ma.

Hơn 40 năm sau sự kiện định mệnh, Peck cho rằng chính những hệ quả kéo dài sau đó, chứ không phải khoảnh khắc cận tử, mới là bằng chứng khiến bà tin vào sự tồn tại song song của một cõi tâm linh. Theo bà, trí tuệ và tình yêu là hai yếu tố hòa làm một, biểu hiện thành toàn bộ vũ trụ và sự sống.

Những trải nghiệm và quan điểm cá nhân của Peck được bà ghi lại trong cuốn sách mang tựa đề “Die-Hard Atheist: from NDE Denier to Full-on Woo-Woo” (tạm dịch: Người vô thần ngoan cố: Từ người phủ nhận trải nghiệm cận tử đến người hoàn toàn tin vào thế giới huyền bí), nơi bà kể lại hành trình thay đổi niềm tin sau biến cố cận kề cái chết đã làm thay đổi cuộc đời mình mãi mãi.