Bài học nhớ đời giúp U17 Việt Nam thêm bản lĩnh, thua ở giây 16 vẫn thắng ngược

Sáng 14/5, U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải U17 châu Á và giành quyền tham dự World Cup U17 sau khi đánh bại U17 UAE. Dù nhận bàn thua ở giây thứ 16 của trận đấu, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn bình tĩnh kiểm soát trận đấu để lật ngược tình thế. Kể cả khi đối thủ gỡ hòa, U17 Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh để ghi bàn quyết định và giành chiến thắng.

Tinh thần chiến đấu và cách U17 Việt Nam phản ứng khi bị đẩy vào thế khó là điều khiến huấn luyện viên Cristiano Roland hài lòng. Bài học từ trận thua ngược trong 10 phút cuối trước U17 Hàn Quốc cách đây ít ngày được U17 Việt Nam tiếp thu rất nhanh và chuyển hóa thành màn trình diễn trên sân.

Huấn luyện viên Roland (ngoài cùng bên trái) cùng U17 Việt Nam vượt qua vòng bảng giải châu Á, giành quyền dự World Cup. (Ảnh: VFF)

"Điều tôi trân trọng nhất là sự vững vàng về tâm lý. Các em đã thấu hiểu một triết lý quan trọng: Sai lầm là một phần của bóng đá, nhưng cách chúng ta phản ứng với nó mới định nghĩa chúng ta là ai", huấn luyện viên Roland lý giải về sự tự tin, bình tĩnh của U17 Việt Nam.

Ông nói thêm: "Ngay cả những cầu thủ kỳ cựu nhất cũng có lúc mắc lỗi, nên tôi luôn khích lệ các em không được phép bỏ cuộc. Sự bền bỉ về tinh thần và khát khao làm tốt hơn mỗi ngày là điều tôi thấy rõ nhất ở lứa cầu thủ này. Tôi tin rằng kết quả này sẽ là cú hích lớn cho tương lai của bóng đá Việt Nam".

U17 Việt Nam thắng ngược U17 UAE dù thủng lưới ở giây 16. (Ảnh: VFF)

Yếu tố quan trọng khác giúp U17 Việt Nam duy trì lối chơi có chất lượng chuyên môn cao là tinh thần tập thể. Trận gặp U17 Hàn Quốc - các cầu thủ xuống sức và mất tinh thần dẫn đến những bàn thua liên tiếp. Tuy nhiên, trước U17 UAE, kể cả khi đối thủ dốc toàn lực tấn công và gây sức ép, U17 Việt Nam vẫn làm chủ tình hình.

"Đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. Bóng đá Việt Nam có nhiều cá nhân kỹ thuật, nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng cá nhân chỉ tỏa sáng khi nằm trong một tập thể gắn kết.

Chúng tôi đã xây dựng đội bóng thành một khối thống nhất, nơi mọi cầu thủ đều sẵn sàng hỗ trợ và chạy thay phần cho đồng đội. Sự gắn bó như những người anh em trong gia đình đã giúp các em vượt qua rào cản về thể lực để duy trì cường độ cao cho đến phút cuối cùng", nhà cầm quân người Brazil cho biết.

Sau khi vượt qua vòng bảng, U17 Việt Nam gặp U17 Australia ở tứ kết giải U17 châu Á 2026. Giải World Cup U17 diễn ra vào cuối năm nay tại Qatar.