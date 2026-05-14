Bờ biển chi chít hố sạt lở, người dân vẫn lao xuống tắm bất chấp cảnh báo

Ông Trần Văn Tung, người có hơn 15 năm buôn bán tại khu vực biển Rạng Đông, cho biết tình trạng sạt lở những năm gần đây diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Theo ông, sóng biển liên tục xâm thực sâu vào bên trong, nhiều đoạn kè chắn sóng bị đánh sập sau các đợt biển động lớn. “Tôi từng chứng kiến một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở khu vực này. Bây giờ bờ biển thay đổi liên tục, hố sâu xuất hiện nhiều hơn nên rất nguy hiểm với người xuống tắm”, ông Tung nói.