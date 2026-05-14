Xuất bản ngày 14/05/2026 06:33 AM
Bờ biển chi chít hố sạt lở, người dân vẫn lao xuống tắm bất chấp cảnh báo

Dù bờ biển tại khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông sạt lở nghiêm trọng, nhiều người dân vẫn xuống tắm bất chấp các biển cảnh báo nguy hiểm.

Video: Đoạn kè ven biển Rạng Đông bị sóng đánh sập, bê tông đổ vỡ ngổn ngang

Khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông (xã Rạng Đông, tỉnh Ninh Bình) từng là điểm vui chơi, tắm biển quen thuộc của người dân mỗi dịp hè. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nơi đây trở nên xơ xác sau sự cố sập kè chắn sóng kéo dài hàng trăm mét.

Theo ghi nhận thực tế, dọc tuyến bờ biển, hàng nghìn khối bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang, nhiều đoạn kè bị đánh sập hoàn toàn, tạo thành những hố sâu nguy hiểm. Phần nền ven biển trước đây là nơi du khách đi dạo, check-in và tổ chức các hoạt động vui chơi, nay đã bị biển xâm thực nghiêm trọng.

Dọc các lối ra bãi biển, hàng loạt biển cảnh báo “Khu vực nguy hiểm, cấm tắm biển” được dựng lên. Một số khu vực còn được căng dây để hạn chế người dân xuống biển.

Dù vậy, vào mỗi buổi chiều, người dân vẫn ra khu vực bãi biển tắm mát. Trong số này có nhiều học sinh đi theo nhóm sau giờ tan học.

Bất chấp sóng lớn liên tục đánh mạnh vào bờ, hàng chục em vẫn nô đùa, nhảy sóng ngay cạnh các đoạn kè bị sạt lở. Có em trèo lên những khối bê tông đổ vỡ để đứng nhìn bạn bè phía dưới.

Nhiều vị trí sau sạt lở xuất hiện độ dốc lớn và các hố sâu bất thường sát mép nước. Mỗi khi sóng tràn vào, nước xoáy mạnh quanh các khối bê tông và khu vực nền cát bị khoét sâu, tiềm ẩn nguy cơ người tắm biển bị hụt chân hoặc cuốn vào vùng nước xoáy.

Ông Trần Văn Tung, người có hơn 15 năm buôn bán tại khu vực biển Rạng Đông, cho biết tình trạng sạt lở những năm gần đây diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Theo ông, sóng biển liên tục xâm thực sâu vào bên trong, nhiều đoạn kè chắn sóng bị đánh sập sau các đợt biển động lớn. “Tôi từng chứng kiến một số vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở khu vực này. Bây giờ bờ biển thay đổi liên tục, hố sâu xuất hiện nhiều hơn nên rất nguy hiểm với người xuống tắm”, ông Tung nói.

Theo người dân địa phương, khu vực biển Rạng Đông trước đây được quy hoạch, đầu tư phát triển thành khu du lịch ven biển, thu hút khá đông du khách vào mùa hè. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sạt lở và nhiều khu vực bị cắm biển cấm tắm, lượng khách đến đây giảm rõ rệt, hoạt động kinh doanh cũng trở nên ảm đạm.

Dù vậy, một số hộ dân vẫn bám trụ buôn bán nước giải khát, đồ ăn ven biển. Nhiều người cho biết công việc này đã gắn bó suốt nhiều năm nên dù khách thưa thớt vẫn cố duy trì để có thu nhập. “Quán mở ở đây hơn chục năm rồi, giờ bỏ cũng không biết làm nghề gì khác”, một tiểu thương nói.

Trong bối cảnh tỉnh Ninh Bình đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển, người dân tại khu sinh thái biển Rạng Đông mong mỏi khu vực này sớm được khắc phục sạt lở, gia cố bờ kè để phục hồi hoạt động du lịch ven biển.

Minh Quang
