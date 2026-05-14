Bờ biển chi chít hố sạt lở, người dân vẫn lao xuống tắm bất chấp cảnh báo

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh được chờ đợi từ lâu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Theo thông tư của Bộ Công Thương, từ 1/6, xăng sinh học E10 sẽ được bán đại trà trên toàn quốc, nhưng nhiều hãng lớn đã thông báo mở bán từ giữa tháng 5.
Dù bờ biển tại khu du lịch sinh thái biển Rạng Đông sạt lở nghiêm trọng, nhiều người dân vẫn xuống tắm bất chấp các biển cảnh báo nguy hiểm.
Thất bại trước U17 Hàn Quốc trở thành bài học tâm lý giúp U17 Việt Nam lật ngược tình thế ở trận gặp U17 UAE, từ đó tạo nên cột mốc lịch sử.
Chỉ với yêu cầu tìm một từ tiếng Việt có tới 13 chữ 'm', thử thách này đang thu hút sự tò mò và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Sáng 14/5, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.700 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Quá nhiều thực khách cố gắng ăn no đến mức nôn vung vãi trong nhà vệ sinh, nhà hàng buffet tại Tây Ban Nha phải áp dụng "phí nôn", mức tiền tùy trường hợp cụ thể.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác định đủ 9 đại diện châu Á tham dự World Cup U17 2026 tại Qatar.
Lúc 6h ngày 14/5, giá dầu WTI ở mức 100,8 USD/thùng, giảm 1 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 105,4 USD/thùng, giảm 2,4 USD/thùng.
Ngày 14/5, nắng nóng bao trùm từ Bắc vào Nam, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38°C, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội có thể lên mức 36°C.
