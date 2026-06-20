Người phụ nữ nghiện rượu nặng 25 dùng thiền để cai

(VTC News) -

Melissa Bourke (44 tuổi, sống tại Melbourne, Australia) mắc chứng nghiện rượu nặng. Suốt 20 năm, người phụ nữ này uống 12 ly whisky mỗi ngày.

Cô bắt đầu đưa rượu vào thói quen sinh hoạt hàng ngày từ năm 17 tuổi. Khi đó, cô thường tự thưởng cho mình tới 6 ly whisky sau mỗi ca làm việc tại một cửa hàng thời trang.

Melissa chia sẻ rằng bản thân khi ấy nghĩ chuyện đó khá bình thường vì bố cô uống rượu mỗi ngày, còn bạn bè xung quanh ai cũng say bí tỉ vào cuối tuần. Cô thường uống vài ly để thư giãn ở nhà cùng bố mẹ, trước khi bắt đầu la cà đến các quán bar và quán rượu lúc vừa tròn 18 tuổi.

Theo thời gian, Melissa mắc chứng lo âu và trầm cảm. Tại thời điểm đó, cô hoàn toàn không nhận ra rằng chính rượu mới là căn nguyên của những vấn đề tâm lý này, nên cứ tiếp tục bấu víu vào rượu như một chiếc phao cứu sinh, tin rằng nó đang giúp ích chứ không phải đang hủy hoại sức khỏe tinh thần của mình.

Đến năm 25 tuổi, chứng lo âu của cô trầm trọng hơn bao giờ hết, đi kèm với những cơn hoảng loạn liên tục xuất hiện. Melissa bắt đầu đi trị liệu tâm lý nhưng vẫn duy trì việc nốc 12 ly bourbon mỗi ngày.

Ngoại hình trước và sau khi Melissa cai nghiện rươu.

Melissa kể, việc bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn vì rượu khiến cô lo âu, nhưng rồi cô lại phải uống rượu để giải tỏa nỗi lo âu đó.

Cô thường rơi vào trạng thái ngà ngà say nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo bề ngoài. Tình trạng này kéo dài cho đến khi Melissa mang thai đứa con đầu lòng.

Người phụ nữ chia sẻ, cô cảm thấy việc bỏ rượu lúc mang bầu khá dễ dàng do ý thức rằng mình đang có một sinh linh quan trọng hơn cả bản thân để chăm sóc.

Tuy nhiên, chỉ 6 tuần sau khi con trai chào đời, cô đã tìm đến chai rượu bourbon khi chứng lo âu và trầm cảm ập đến. Sự lệ thuộc vào rượu càng tăng lên sau khi cô bị sảy thai năm 28 tuổi. Phải đến 4 năm sau, cô mới tạm rời xa men rượu khi may mắn có thêm một cậu con trai nữa.

Melissa tâm sự rằng cô bỏ rượu dễ dàng trong cả hai lần mang thai nên không nghĩ đó là vấn đề quá lớn; bản thân lại chưa từng bị các triệu chứng co giật hay hành xác do thiếu rượu. Cô khẳng định mình luôn là người mẹ tốt và các con là ưu tiên hàng đầu, nhưng lại không thể nhớ nổi phần lớn tuổi thơ của con vì tâm trí cô chưa bao giờ thực sự hiện diện ở đó.

Melissa quay lại với thói quen chè chén khi đứa con thứ hai được khoảng 4 tuần tuổi. Ngay sau đó, cô ly hôn với người chồng gắn bó suốt 17 năm và bắt đầu tăng liều lượng lên 15 ly whisky mỗi ngày. Cô chỉ thực sự nhận ra sự trói buộc ghê gớm của rượu khi cố gắng tạm ngừng uống và phát hiện ra mình không thể chịu đựng nổi quá 48 giờ.

Bà mẹ này cũng bắt đầu tụ tập với những người nghiện rượu, từ đó gặp người chồng thứ hai là Daniel Bourke, một người thậm chí còn uống khủng khiếp hơn cô. Nhận thấy cả hai đang trượt dài trên vết xe đổ, cô bắt đầu tìm hiểu về chứng nghiện rượu và nhận ra rằng rượu chính là gốc rễ của mọi vấn đề sức khỏe tinh thần của mình.

Sau 25 năm chìm trong men say, vào năm 2020, Melissa quyết định rằng thế là quá đủ và bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ để đối phó với chứng lo âu, "tái lập trình" bộ não của mình.

Cô giải thích rằng mình đã học cách điều hòa hệ thần kinh, bắt đầu thực hành chánh niệm và xây dựng lại sự tự tin, nhờ đó đã có thể ngừng uống rượu. Cô dồn toàn bộ sự tập trung vào việc học và điều hòa hệ thần kinh thông qua thiền định, nghe các bài nhạc thiền, tập thở, yoga, massage trị liệu và học cách thay đổi suy nghĩ của chính mình.

Khi đã giải quyết được các vấn đề cốt lõi bên trong, cô nhìn nhận rượu như một thứ độc dược và không còn chút hứng thú nào với nó nữa. Sứ mệnh hiện tại của cô là nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng nghiện rượu và giúp đỡ nhiều người nhất có thể.

Nhờ vào thành công mà bản thân và chồng đạt được từ phương pháp này, Melissa thành lập một chương trình phục hồi trực tuyến mang tên Rewired Recovery. Cô cho biết chương trình dựa trên việc tái lập trình tiềm thức và kết nối lại các đường dẫn thần kinh, vốn là nơi chế ngự chứng nghiện ngập.

Cho đến nay, những bí quyết của cô đã giúp đỡ được 300 người, và cô không giấu nổi niềm tự hào về chặng đường dài mình đã vượt qua. Nữ huấn luyện viên phục hồi này đã hoàn toàn loại bỏ rượu ra khỏi cuộc sống vào năm 2024, sau một thời gian dài chỉ cho phép bản thân uống vào những dịp đặc biệt.