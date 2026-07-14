Người đàn ông ở Huế trúng độc đắc gần 19 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 14/7, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay 1.532 cho anh H.Đ (ngụ tại TP Huế).

Anh Đ. là người trúng độc đắc trị giá gần 19 tỷ đồng khi mua vé qua ứng dụng Vietlott SMS.

Anh H.Đ trúng độc đắc gần 19 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Anh Đ. cho biết, anh là cán bộ văn phòng làm việc ở cơ quan Nhà nước tại TP Huế. Anh đã duy trì thói quen mua vé số tự chọn nhiều năm.

“Do tính chất công việc bận rộn nên tôi thường mua vé số sau 15h mỗi ngày. Tôi mua các sản phẩm xổ số tự chọn như Max 3D/3D+/3D Pro vì có nhiều hạng giải thưởng, còn xổ số có giá trị giải cao như Mega 6/45, Power 6/55 thì khoảng 1-2 lần/tuần”, anh Đ. nói.

Theo anh Đ., với tấm vé trúng độc đắc, anh chọn 3 dãy số, trong đó anh tự chọn 2 dãy số và 1 dãy số do hệ thống tự chọn. Chính dãy số được hệ thống tự chọn đã mang lại giải thưởng gần 19 tỷ đồng cho anh.)

Màn hình điện thoại của anh Đ. thông báo trúng thưởng. (Ảnh: Đ.V)

Cũng theo anh Đ., khi nhận được tin trúng thưởng, anh rất vui nhưng không quá bất ngờ vì trước đó anh đã trúng các sản phẩm xổ số khác. Ngay sau khi nhận tin, anh đã chia sẻ tin vui với vợ và cùng nhau lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền thưởng.

Với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh Đ. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Huế với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng (10% giá trị giải độc đắc) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.