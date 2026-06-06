Người dân ở Quảng Ngãi phát hiện quả bom nặng 230kg trong rừng

(VTC News) -

Ngày 6/6, UBND xã Ngọc Linh cho biết Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các lực lượng tại thôn Tân Rát tiến hành xử lý ban đầu một quả bom còn sót lại sau chiến tranh do người dân phát hiện.

Quả bom nặng 230kg được phát hiện trong rừng. (Ảnh: Q.S)

Trước đó, trong lúc đi rừng, người dân phát hiện một quả bom lộ thiên ở khu vực thuộc thôn Tân Rát.

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, khoanh vùng khu vực nguy hiểm và tuyên truyền, hướng dẫn người dân không tiếp cận khu vực có bom.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định đây là bom MK82 (500 pound), loại bom đa dụng không điều khiển do Mỹ sản xuất.

Quả bom có trọng lượng khoảng 230kg, dài khoảng 1,5m (chứa khoảng 87kg đến 192kg thuốc nổ).

Hiện Ban CHQS xã đã báo cáo cơ quan quân sự cấp trên để có phương án xử lý theo đúng quy định.

Theo chính quyền địa phương, việc phát hiện và xử lý kịp thời bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Cách đây hơn 10 ngày, một quả bom MK82 nặng hơn 2 tạ được phát hiện ở khu vực gần khu du lịch suối Chà Cùng (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, khoảng 11h30 ngày 27/5, người dân khi đi làm mây tại khu vực gần khu du lịch Suối Chà Cùng (thuộc Bản Đìu Đo, xã Trường Sơn) phát hiện một vật thể nghi là bom nên trình báo với lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Sơn thực hiện vào khoanh vùng và xác định đó là bom MK 82, nặng khoảng 227kg.

Đến sáng 28/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cử lực lượng thuộc Dự án Cây hòa bình phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Trường Sơn vào hiện trường và xử lý thành công quả bom.

Quả bom sau đó được di chuyển về kho để thực hiện xử lý theo đúng quy trình.