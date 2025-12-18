Phát hiện quả bom chứa hơn 87kg thuốc nổ cạnh khu chợ và bến xe ở Huế

(VTC News) -

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc (TP Huế) cho biết, đội NPA (tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam) vừa xử lý một quả bom còn sót lại sau chiến tranh, được phát hiện tại khu vực xã Nam Đông (TP Huế).

Được biết, trước đó, một người dân trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch thì phát hiện quả bom nói trên nằm phát lộ sau nhiều ngày mưa lũ. Vị trí phát hiện quả bom là ở phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông chỉ khoảng 50 mét. Xung quanh khu vực này cũng có 129 hộ với 545 nhân khẩu của thôn Phú Thuận (xã Nam Đông) sinh sống.

Cán bộ tổ chức NPA đang kiểm tra kỹ quả bom trước khi vận chuyển đi để lập kế hoạch huỷ nổ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn. (Ảnh: NPA)

Sau khi tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ thuật, đội NPA xác định đây là bom MK82-500LB, nặng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ, có sức công phá lớn. Ngòi nổ đầu M904 bị gãy, không còn khả năng kích nổ; ngòi nổ đuôi chưa được lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.

Quả bom sau đó được đưa về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh để lập kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Cách đây 4 ngày, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh cũng tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một vật liệu nổ nghi là bom, nặng khoảng 130kg. Theo đó, lúc 7h ngày 14/12, người dân xã Phước Chánh phát hiện vật thể nghi là bom trên rẫy và báo cho Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, căng dây cảnh báo và yêu cầu chủ rẫy cũng như người dân không tiếp cận khu vực nguy hiểm. Qua kiểm tra, vật liệu nổ được xác định nằm cách tuyến đường Phước Chánh - Phước Thành khoảng 500m, trên rẫy của người dân và cách khu dân cư gần nhất khoảng 1km. Quả bom có đường kính khoảng 30-40cm, chiều dài từ 1-1,2m; phần lộ trên mặt đất dài khoảng 60-70cm, phần còn lại bị chôn vùi dưới đất. Trọng lượng ước tính khoảng 130kg.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Chánh sau đó phân công lực lượng dân quân thường trực túc trực, kiểm tra hằng ngày tại khu vực phát hiện vật liệu nổ nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời báo cáo cấp trên để có phương án xử lý.