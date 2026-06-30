Người dân đứng kín sa bàn khổng lồ, khám phá Hà Nội trong quy hoạch 100 năm

Không gian trưng bày được bố trí tại khu vực sảnh tầng 1 và tầng 4 của Bảo tàng Hà Nội, diễn ra trong thời gian từ ngày 29/6 đến 29/8. Đây là khu vực giới thiệu thông tin quy hoạch phục vụ người dân, doanh nghiệp tìm hiểu về các định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng của Thủ đô.