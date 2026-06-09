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Xuất bản ngày 09/06/2026 06:19 AM
Xuất bản ngày 09/06/2026 06:19 AM

Trực tiếp bóng đá Peru vs Tây Ban Nha hôm nay 9/6

Minh Anh
(VTC News) -

Trực tiếp bóng đá Peru vs Tây Ban Nha diễn ra lúc 9h ngày 9/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Peru đấu với Tây Ban Nha mới nhất.

  • Cập nhật mới nhất

    Peru00Tây Ban Nha

    Trận đấu giữa Peru và Tây Ban Nha bắt đầu lúc 9h (giờ Việt Nam). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.

  • Peru đấu với Tây Ban Nha (9h ngày 9/6)

    Trận Peru đấu với Tây Ban Nha diễn ra trên sân vận động Cuauhtemoc (Puebla, Mexico). Đây là trận đấu giao hữu cuối cùng của Tây Ban Nha trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026, trong khi Peru không tham dự giải đấu.

    Peru đứng thứ 53 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Trong một năm qua, đội bóng này thi đấu 10 trận với tỷ lệ thắng chỉ 20% (hòa 3, thua 6). Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Peru đứng áp chót (12 điểm sau 18 trận) và là đội ghi bàn ít nhất (6 bàn).

    Đội tuyển Tây Ban Nha đấu với Peru trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

    Đội tuyển Tây Ban Nha đấu với Peru trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

    Tây Ban Nha bất ngờ bị Iraq cầm hòa với tỷ số 1-1 cách đây ít ngày. Dù vậy, đội bóng này vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Nhà đương kim vô địch châu Âu đang có chuỗi bất bại 9 trận liên tiếp. Có tới 7 lần trong số này Tây Ban Nha giữ sạch lưới.

    Tuy nhiên, trong 4 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng (còn lại là 3 trận hòa trước các đối thủ yếu hơn là Iraq, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ).

    Lần gần nhất Peru gặp Tây Ban Nha là trận giao hữu năm 2008 (Tây Ban Nha thắng 2-1).

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