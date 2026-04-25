Ngoại trưởng Iran rời Pakistan mà không đàm phán trực tiếp với Mỹ

(VTC News) -

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã rời Islamabad, Pakistan, sau khi tiến hành các cuộc họp cấp cao và chuyển danh sách các yêu cầu của Tehran để chấm dứt chiến sự cho các quan chức Pakistan.

Pakistan đang làm trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt hơn 1 tháng chiến sự ở Trung Đông.

Theo các quan chức Pakistan và Đại sứ quán Iran tại Pakistan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp gỡ Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir tại Islamabad vào sáng 25/4. Ông Araghchi trước đó đến Pakistan vào 24/4.

Đoàn quan chức Iran đến Pakistan.

Trong khi đó, ông Steve Witkoff và Jared Kushner, hai cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến ​​sẽ đến Islamabad, thủ đô của Pakistan, cũng trong ngày 25/4. Tuy nhiên, Iran đã tuyên bố ngay từ đầu rằng các nhà đàm phán của họ sẽ không gặp trực tiếp các nhà đàm phán của Mỹ trong hoàn cảnh hiện tại.

Hiện chưa có xác nhận nào về những gì phái đoàn Mỹ mang đến Islamabad. Trước đó, chính quyền Mỹ đã rất kiên quyết về hai điểm. Thứ nhất, Iran sẽ không phát triển chương trình hạt nhân và chắc chắn không phải là kho vũ khí hạt nhân. Thứ hai, Mỹ sẽ không chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, kể cả trên biển quốc tế.

Có những đồn đoán và một số báo cáo cho rằng, để phá vỡ bế tắc, chính quyền ông Trump có thể phải quay lại với những nội dung của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đạt được dưới thời chính quyền ông Obama, để chấm dứt xung đột lần này. Điều này có thể bao gồm việc giải phóng hàng tỷ USD tiền thu được từ các lệnh trừng phạt.

Trong một diễn biến khác, quân đội Iran đe dọa sẽ trả đũa việc quân đội Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa để đáp trả việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Biện pháp này dường như không có nhiều tác dụng trong việc buộc Iran chấp nhận các điều kiện của Mỹ để đạt được thỏa thuận ngoại giao chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn giữa Israel và Hezbollah, quân đội Israel vẫn kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ ở miền nam Lebanon. Hôm 25/4, quân đội Israel nhắc lại cảnh báo đối với hàng trăm nghìn người Lebanon về việc phải di tản và không được đến gần các khu vực do Israel kiểm soát, khiến nhiều người hoang mang không biết khi nào họ có thể trở về nhà.

Giao tranh ở mức độ thấp cũng tiếp tục âm ỉ. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các bệ phóng tên lửa bên ngoài khu vực. Hezbollah cũng bắn tên lửa vào Israel nhiều lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng này.