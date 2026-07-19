Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Khởi tố 2 giáo viên

(VTC News) -

Liên quan đến Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.

Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (SN 1979, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978, giáo viên trường Trung học phổ thông Lê Trực).

Điểm thi Trường THPT Lê Trực tại xã Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: CTV)

Vụ án đang được cơ quan điều tra tập trung đẩy nhanh tiến độ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Sau sự việc, ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cho biết, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi.

Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

“Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh”, ông Đức thông tin.