Nghi vấn tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Công an vào cuộc

(VTC News) -

Liên quan thông tin nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Nguyễn Viết Ánh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị làm việc với điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) để xác minh thông tin.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trường THPT Lê Trực là điểm thi bị phản ánh trên mạng xã hội là có nghi vấn tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. (Ảnh: CTV)

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực, Sở GD&ĐT Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) cũng xác nhận nắm được thông tin lan truyền trên mạng.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực. (Ảnh chụp màn hình)

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi.

Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

“Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh”, ông Đức thông tin.