Lập tổ công tác đặc biệt làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị

(VTC News) -

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết vừa thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị liên quan để làm rõ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Theo đó, tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị để tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh Quảng Trị thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi trường THPT Lê Trực, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng sẽ rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi, ở tất cả các điểm thi trong tỉnh, nhất là tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc.

Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị

“Quan điểm nhất quán của Sở, qua kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. Sai ngang đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.

Ngay khi có kết quả xác minh chính thức từ tổ rà soát và các cơ quan chức năng, Sở sẽ công khai minh bạch thông tin trước dư luận và báo chí”, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thông tin.

Ngay sau khi nhận được phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở GD&ĐT Quảng Trị cũng có báo cáo nhanh vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Quảng Trị.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, đơn vị cũng khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xác minh thông tin vụ việc dư luận phản ánh. Quan điểm là tập thể, cá nhân nào để xảy ra sai phạm đều sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật, trường hợp có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự, không có vùng cấm.

Trường THPT Lê Trực là điểm thi bị phản ánh trên mạng xã hội là có nghi vấn tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. (Ảnh: CTV)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực, Sở GD&ĐT Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ánh nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực. (Ảnh chụp màn hình)

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Nguyễn Viết Ánh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, giao Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) phối hợp với Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị làm việc với điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) để xác minh thông tin.

Ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cũng xác nhận nắm được thông tin lan truyền trên mạng.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi.

Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi.

“Tổng số học sinh nhà trường dự kỳ thi vừa qua là 333 em. Kết quả kỳ thi vừa qua, điểm thi của học sinh nhà trường cũng không có đột biến. Chúng tôi chỉ mới nắm bắt qua mạng chứ chưa nhận được phản ánh gì từ học sinh hay phụ huynh”, ông Đức thông tin.