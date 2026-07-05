Nghị sĩ Hàn Quốc: HLV Hong Myung-bo phải giải thích với nhân dân về thất bại

(VTC News) -

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026, HLV Hong Myung-bo tuyên bố từ chức và đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ tại quê nhà. Trong cuộc họp báo từ chức cũng như sau khi về nước, ông Hong không đưa ra lời giải thích cụ thể về các vấn đề chuyên môn hay chiến thuật. 2 ngày sau, HLV Hong Myung-bo gây chú ý khi lên máy bay sang Mỹ, trong bối cảnh ông đang bị chỉ trích dữ dội.

Trong khi đó, Quốc hội Hàn Quốc đang thúc đẩy tổ chức phiên điều trần về LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). Dự kiến, Chủ tịch KFA Chung Mong-kyu cùng cựu HLV Hong Myung-bo sẽ được triệu tập với tư cách nhân chứng. Tuy nhiên, sau khi Hong Myung-bo rời Hàn Quốc sang Mỹ, khả năng ông tham dự phiên điều trần hiện vẫn chưa rõ ràng.

Ngày 3/7, nghị sĩ Choi Min-hee, thành viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc, viết trên mạng xã hội: “Cựu HLV Hong Myung-bo có nghĩa vụ giải thích với nhân dân về kết quả tại World Cup. Tôi tin rằng chuyến đi sang Mỹ của ông ấy không phải là để lẩn trốn”.

HLV Hong Myung-bo sang Mỹ trong bối cảnh bị chỉ trích dữ dội ở Hàn Quốc về thất bại tại World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Bà Choi Min-hee tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi tin rằng chuyến đi của HLV Hong không phải là trốn tránh. Tôi hy vọng ông ấy chắc chắn sẽ có mặt nếu được Quốc hội triệu tập!”.

Phát biểu trên chương trình News Wide của YTN ngày 5/7, bình luận viên bóng đá Park Moon-sung cho rằng việc HLV Hong Myung-bo sang Mỹ để thăm gia đình không phải điều đáng chỉ trích, nhưng nhấn mạnh ông cần trở về để thể hiện trách nhiệm.

“Dù có diễn ra phiên điều trần hay không thì ông ấy cũng phải trở về”, Park Moon-sung nói. Park Moon-sung tiếp tục: “Việc HLV Hong sang Mỹ để gặp gia đình thì không có gì đáng để chỉ trích. Tuy nhiên, ông ấy cần phải trở về. Đó mới là thái độ thể hiện trách nhiệm”.

Bình luận viên này cũng bày tỏ lo ngại nếu Hong Myung-bo tìm cách né tránh việc giải trình trước công chúng hoặc Quốc hội.

“Tôi không biết thời điểm sẽ như thế nào, nhưng nếu ông ấy tìm cách né tránh, kể cả việc tránh tham dự phiên điều trần, thì sẽ rất đáng tiếc. Khi một người mắc sai lầm và chân thành xin lỗi, mọi người có thể vẫn tức giận nhưng vẫn nghĩ rằng lần này hãy chấp nhận. Còn nếu nói dối hoặc bỏ trốn thì dư luận sẽ càng phẫn nộ hơn”, ông Park Moon-sung nói.

Theo Park Moon-sung, Hong Myung-bo phải chịu trách nhiệm về thành tích của đội tuyển tại World Cup 2026, nhưng nguyên nhân khiến bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng không chỉ nằm ở một mình vị cựu HLV.

“Người khiến bóng đá Hàn Quốc sa sút đến mức này còn là những người khác, rộng hơn là cả môi trường của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. Cần xem xét tất cả những người liên quan, bao gồm cả ông Hong. Nhưng nếu ông Hong tiếp tục thể hiện thái độ né tránh thì cuối cùng mọi chỉ trích sẽ dồn hết về phía ông ấy”, Park Moon-sung nhận định.

Park Moon-sung nhấn mạnh: “Bản chất của vấn đề nằm ở nơi khác. Chính vì vậy, ông ấy càng cần thẳng thắn nói những điều cần nói và giải thích những gì đã xảy ra”.

Trước đó, ngày 1/7, bình luận viên Shin Moon-sun cũng chỉ trích cách xử lý của Hong Myung-bo trên chương trình phát thanh của CBS.

Ông Shin nói: “Trong thể thao, thắng hay thua là chuyện bình thường. Nhưng dưới góc nhìn của người dân, rõ ràng đội tuyển đã không thể hiện hết khả năng. Đây là đội tuyển được đánh giá có lực lượng mạnh nhất trong lịch sử các kỳ World Cup của Hàn Quốc, nhưng lại không thi đấu như kỳ vọng. Với tư cách HLV, ông Hong cần phải thẳng thắn và chân thành giải thích với người dân về nguyên nhân thất bại rồi khép lại mọi chuyện. Việc cho rằng có thể kết thúc câu chuyện mà không trải qua quá trình đó chỉ khiến ông ấy hứng chịu nhiều chỉ trích hơn”.

HLV Hong Myung-bo rời Hàn Quốc tới Los Angeles vào ngày 2/7. Trước khi lên máy bay, ông nói: “Tôi có điều muốn nói, nhưng rồi mọi chuyện sẽ được làm rõ”.

Khi được hỏi về khả năng tham dự phiên điều trần của Quốc hội, ông trả lời: “Tôi không biết. Tôi cũng chưa biết khi nào sẽ trở về”.

HLV Hong cũng bác bỏ thông tin về mâu thuẫn trong nội bộ đội tuyển khi khẳng định: “Không hề có chuyện các cầu thủ xảy ra xung đột nội bộ”.

Sau đó, khi đến Los Angeles vào ngày 2/7 (giờ địa phương), ông Hong không xuất hiện tại lối ra thông thường của sân bay. Theo hãng thông tấn Yonhap, nhiều khả năng ông đã sử dụng một lối đi riêng.