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Xuất bản ngày 10/06/2026 07:52 AM
Xuất bản ngày 10/06/2026 07:52 AM

Ngắm Đà Lạt mát lạnh quanh năm

THIÊN TRANG
THIÊN TRANG
(VTC News) -

Khi nhiều nơi trên cả nước đang đối mặt với nắng nóng, Đà Lạt trở thành điểm đến của nhiều du khách bởi bầu không khí mát lạnh, thiên nhiên trong lành.

Đà Lạt được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa" hay "Thành phố sương mù" của Lâm Đồng, nổi bật với sự giao thoa hoàn hảo giữa khí hậu mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và kiến trúc Pháp cổ kính. Ở đây, nhiệt độ quanh năm thấp, giao động từ 8 đến 27 độ C. Thời điểm nắng nóng nhất của Đà Lạt cũng chỉ từ 25 đến 27 độ C. Tuy nhiên, không khí luôn trong mát.

Đà Lạt được mệnh danh là "Thành phố ngàn hoa" hay "Thành phố sương mù" của Lâm Đồng, nổi bật với sự giao thoa hoàn hảo giữa khí hậu mát mẻ, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và kiến trúc Pháp cổ kính. Ở đây, nhiệt độ quanh năm thấp, giao động từ 8 đến 27 độ C. Thời điểm nắng nóng nhất của Đà Lạt cũng chỉ từ 25 đến 27 độ C. Tuy nhiên, không khí luôn trong mát.

Đồi chè Cầu Đất là một cảnh đẹp Đà Lạt cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Nơi đây là điểm cao nhất của Đà Lạt. Vì vậy, nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn trung tâm Đà Lạt 1 đến 2 độ C. Mùa hè, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C. Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp có lúc khoảng 6 đến 7 độ C. Đặc biệt, ở đây gió thổi quanh năm nên không khí luôn tươi mát. Theo kinh nghiệm du lịch, đây là địa điểm yêu thích được nhiều bạn trẻ chọn đến săn mây buổi sáng hoặc ngắm hoàng hôn buông xuống.

Đồi chè Cầu Đất là một cảnh đẹp Đà Lạt cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Nơi đây là điểm cao nhất của Đà Lạt. Vì vậy, nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn trung tâm Đà Lạt 1 đến 2 độ C. Mùa hè, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C. Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp có lúc khoảng 6 đến 7 độ C. Đặc biệt, ở đây gió thổi quanh năm nên không khí luôn tươi mát. Theo kinh nghiệm du lịch, đây là địa điểm yêu thích được nhiều bạn trẻ chọn đến săn mây buổi sáng hoặc ngắm hoàng hôn buông xuống.

Ở Đà Lạt, có rất nhiều không gian thơ mộng, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình. Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, các điểm du lịch thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp hài hòa, thanh lịch, bình yên. Ngoài ra, mỗi khi đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian mát mẻ cả ngày lẫn đêm do có nhiều cây cối, hồ và suối nước chảy róc rách.

Ở Đà Lạt, có rất nhiều không gian thơ mộng, cảnh sắc thiên nhiên hữu tình. Tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, các điểm du lịch thu hút nhiều du khách bởi vẻ đẹp hài hòa, thanh lịch, bình yên. Ngoài ra, mỗi khi đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào không gian mát mẻ cả ngày lẫn đêm do có nhiều cây cối, hồ và suối nước chảy róc rách.

Do thời tiết mát mẻ quanh năm, những vườn hoa luôn nở rộ khắp nơi và khắp cả bốn mùa trong năm khiến Đà Lạt trở nên rực rỡ. Đây là điều không nơi nào có được.

Do thời tiết mát mẻ quanh năm, những vườn hoa luôn nở rộ khắp nơi và khắp cả bốn mùa trong năm khiến Đà Lạt trở nên rực rỡ. Đây là điều không nơi nào có được.

Ở khu vực xa trung tâm về phía huyện Lạc Dương cũ, không gian yên tĩnh, cây cối xanh tốt và nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn so với trung tâm Đà Lạt. Thời điểm nắng nóng nhất, nhiệt độ ở đây cũng chỉ khoảng 22 đến 24 độ C. Ở đây, mây mù và sương bay la đà vào sáng sớm và chiều tối khiến du khách thích thú.

Ở khu vực xa trung tâm về phía huyện Lạc Dương cũ, không gian yên tĩnh, cây cối xanh tốt và nhiệt độ ở đây cũng thấp hơn so với trung tâm Đà Lạt. Thời điểm nắng nóng nhất, nhiệt độ ở đây cũng chỉ khoảng 22 đến 24 độ C. Ở đây, mây mù và sương bay la đà vào sáng sớm và chiều tối khiến du khách thích thú.

Do yếu tố nhiệt độ thấp, thời tiết mát mẻ nên cây cối ở vùng Lạc Dương cũ luôn xanh tốt góp phần tạo nên những đồi thông xanh rì rào, hồ nước mênh mông, cỏ xanh trải khắp. Đến đây, bạn có thể tha hồ ngắm những đàn ngựa hoang lững thững gặm cỏ rất dễ thương.

Do yếu tố nhiệt độ thấp, thời tiết mát mẻ nên cây cối ở vùng Lạc Dương cũ luôn xanh tốt góp phần tạo nên những đồi thông xanh rì rào, hồ nước mênh mông, cỏ xanh trải khắp. Đến đây, bạn có thể tha hồ ngắm những đàn ngựa hoang lững thững gặm cỏ rất dễ thương.

Dù sáng sớm hay giữa trưa nắng, thời tiết luôn mát mẻ. Cả người lớn hoặc trẻ nhỏ đều có thể tự do vui chơi không hề lo sợ đổ mồ hôi hay cháy nắng. Thậm chí, nhiều người vẫn phải mặc thêm áo ấm giữa mùa hè.

Dù sáng sớm hay giữa trưa nắng, thời tiết luôn mát mẻ. Cả người lớn hoặc trẻ nhỏ đều có thể tự do vui chơi không hề lo sợ đổ mồ hôi hay cháy nắng. Thậm chí, nhiều người vẫn phải mặc thêm áo ấm giữa mùa hè.

Trên những đồi thông, không khí luôn trong lành, mát mẻ. Du khách thong dong rảo bước hái nấm rừng và tận hưởng không gian tự nhiên thoáng đãng.

Trên những đồi thông, không khí luôn trong lành, mát mẻ. Du khách thong dong rảo bước hái nấm rừng và tận hưởng không gian tự nhiên thoáng đãng.

Với độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt mang đến trải nghiệm thời tiết độc đáo: bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se lạnh như mùa xuân, trưa nắng ấm áp của mùa hạ, chiều về lãng mạn như mùa thu, và đêm đến mang cái lạnh của mùa đông.

Với độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt mang đến trải nghiệm thời tiết độc đáo: bốn mùa trong một ngày. Buổi sáng se lạnh như mùa xuân, trưa nắng ấm áp của mùa hạ, chiều về lãng mạn như mùa thu, và đêm đến mang cái lạnh của mùa đông.

Đến với Đà Lạt, du khách sẽ được tận hưởng tiết trời ôn đới mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hiện diện ở khắp nơi.

Đến với Đà Lạt, du khách sẽ được tận hưởng tiết trời ôn đới mát mẻ và cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp hiện diện ở khắp nơi.

Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền, du khách đến từ TP.HCM cho biết: "Tôi rất thích mỗi khi đặt chân đến Đà Lạt. Ở đây mát mẻ, dễ chịu. Thật sự đã lên đến đây là không muốn về".

Chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền, du khách đến từ TP.HCM cho biết: "Tôi rất thích mỗi khi đặt chân đến Đà Lạt. Ở đây mát mẻ, dễ chịu. Thật sự đã lên đến đây là không muốn về".

Ẩn mình giữa rừng thông bạt ngàn, hồ Tuyền Lâm là điểm dừng chân không thể bỏ qua tại Đà Lạt. Ở đây, không khí quanh năm mát lạnh. Cây cối, hồ nước xanh tốt bốn mùa. Những ai muốn gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh và tận hưởng cái lạnh của Đà Lạt thì hãy đến với nơi này.

Ẩn mình giữa rừng thông bạt ngàn, hồ Tuyền Lâm là điểm dừng chân không thể bỏ qua tại Đà Lạt. Ở đây, không khí quanh năm mát lạnh. Cây cối, hồ nước xanh tốt bốn mùa. Những ai muốn gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh và tận hưởng cái lạnh của Đà Lạt thì hãy đến với nơi này.

Ga xe lửa Đà Lạt là một công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng từ năm 1935 đến năm 1938. Nơi này nằm giữa trung tâm Đà Lạt sầm uất. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 25 đến 27 độ C.

Ga xe lửa Đà Lạt là một công trình kiến trúc cổ kính được xây dựng từ năm 1935 đến năm 1938. Nơi này nằm giữa trung tâm Đà Lạt sầm uất. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng 25 đến 27 độ C.

Những cặp đôi khi đến với Đà Lạt luôn thích thú bởi thời tiết mát mẻ quanh năm, cảnh sắc thiên nhiên thì quá đẹp.

Những cặp đôi khi đến với Đà Lạt luôn thích thú bởi thời tiết mát mẻ quanh năm, cảnh sắc thiên nhiên thì quá đẹp.

Và thỏa sức trải nghiệm các hoạt động ngoài trời giữa không gian mát mẻ, xanh tươi của Đà Lạt.

Và thỏa sức trải nghiệm các hoạt động ngoài trời giữa không gian mát mẻ, xanh tươi của Đà Lạt.

Do thời tiết mát mẻ, nhiều loại hoa vùng ôn đới nở rực khắp nơi tại Đà Lạt.

Do thời tiết mát mẻ, nhiều loại hoa vùng ôn đới nở rực khắp nơi tại Đà Lạt.

Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự yêu thích Đà Lạt vì thời tiết dễ chịu, mát mẻ, trong lành.

Không chỉ du khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng bày tỏ sự yêu thích Đà Lạt vì thời tiết dễ chịu, mát mẻ, trong lành.

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