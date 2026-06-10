Ngắm Đà Lạt mát lạnh quanh năm

Đồi chè Cầu Đất là một cảnh đẹp Đà Lạt cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Nơi đây là điểm cao nhất của Đà Lạt. Vì vậy, nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn trung tâm Đà Lạt 1 đến 2 độ C. Mùa hè, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 độ C. Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp có lúc khoảng 6 đến 7 độ C. Đặc biệt, ở đây gió thổi quanh năm nên không khí luôn tươi mát. Theo kinh nghiệm du lịch, đây là địa điểm yêu thích được nhiều bạn trẻ chọn đến săn mây buổi sáng hoặc ngắm hoàng hôn buông xuống.