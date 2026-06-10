Ngắm Đà Lạt mát lạnh quanh năm

Hẩm hiu số phận những con tàu bạc tỷ nằm 'dầm mưa dãi nắng' ở Lý Sơn
Ngày qua ngày, nhiều tàu vận tải hành khách "đắp chiếu" tại vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn rất lãng phí.
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Dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích đền Kiếp Bạc có tổng mức đầu tư hơn 1.156 tỷ đồng, thực hiện từ 2026 - 2028.
Cận cảnh loạt cột điện án ngữ giữa dự án nghìn tỷ ở cửa ngõ TP.HCM
Đường Nguyễn Thị Định dần lộ diện với nhiều đoạn được mở rộng, trải nhựa, tuy nhiên hơn 200 trụ điện chưa được di dời, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Mỹ tấn công sau vụ trực thăng bị bắn rơi, Iran phóng tên lửa, UAV đáp trả
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin Iran đang phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào mục tiêu của Mỹ.
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