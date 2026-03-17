Ngắm Đà Lạt tím biếc trong nắng tháng Ba

Dưới những vòm hoa tím biếc, dòng người chậm lại, máy ảnh khẽ bấm, và đâu đó vang lên những tiếng xuýt xoa. Có người nói rằng phượng tím khiến Đà Lạt trở nên lãng mạn hơn. Nhưng có lẽ đúng hơn, chính Đà Lạt với những con dốc, mái nhà và bầu trời cao nguyên trong trẻo đã làm cho sắc tím ấy trở nên mơ màng đến vậy.