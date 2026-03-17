Ngắm Đà Lạt tím biếc trong nắng tháng Ba

Tháng Ba, khi nắng cao nguyên bắt đầu rót mật xuống từng con dốc, của Đà Lạt cũng là lúc những hàng phượng tím bung nở, nhuộm tím cả những con đường quen thuộc, từ triền đồi, góc phố đến khoảng trời trong veo trên đầu du khách.
Giữa nắng vàng dịu nhẹ, sắc tím ấy không ồn ào mà mềm mại như một bản tình ca của phố núi. Từng chùm hoa buông xuống thành vòm, phủ lên phố phường một gam màu lãng mạn hiếm thấy.
Mỗi độ phượng tím nở, Đà Lạt như khoác lên mình một tấm áo mới: dịu dàng, mộng mơ và đầy thi vị.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, nơi dừng chân của cây phượng cổ thụ đầu tiên từ thời kỹ sư Sáu, tán hoa rộng che mát cả lối vào chợ, tạo nên vẻ đẹp hoài cổ giữa lòng phố thị xô bồ. Nhiều du khách thích thú đến đây ngắm loài hoa độc đáo này.
Khi tháng 3 về, tiết trời Đà Lạt bắt đầu hanh hao nắng vàng, những nụ hoa hình chuông li ti bắt đầu kết thành từng chùm tím ngắt khiến nhiều người say mê.
Du khách từ khắp nơi tìm về, chỉ để dạo bước dưới những con đường tím biếc, chụp một bức ảnh, hít hà cái nắng nhẹ đầu mùa và giữ lại cho mình một khoảnh khắc rất riêng của tháng Ba phố núi.
Cánh hoa rơi khẽ trên vai người qua phố, trên bậc thềm rêu cũ, khiến bao bước chân chậm lại. Đà Lạt lúc này không chỉ đẹp mà còn khiến người ta xao lòng, như đang đi giữa một giấc mơ tím biếc của mùa xuân cao nguyên.
Những con đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quang Trung... những cánh hoa khẽ rơi trên vỉa hè, phủ lên phố núi một lớp ký ức mỏng manh.
Du khách rồi sẽ rời đi, mùa hoa rồi cũng khép lại, nhưng có một điều ở lại rất lâu, đó là cảm giác đã từng bước qua một thành phố tím biếc của tháng Ba
Một Đà Lạt tím biếc trong nắng tháng Ba.
Chị Nguyễn Thị Kim Tuyền (du khách đến từ TP.HCM) rạng rỡ nói: "Tôi không ngờ hoa phượng tím lại đẹp như thế. Tôi như bị thôi miên vì màu tím này vì nó quá đẹp, quá dịu dàng".
Dưới những vòm hoa tím biếc, dòng người chậm lại, máy ảnh khẽ bấm, và đâu đó vang lên những tiếng xuýt xoa. Có người nói rằng phượng tím khiến Đà Lạt trở nên lãng mạn hơn. Nhưng có lẽ đúng hơn, chính Đà Lạt với những con dốc, mái nhà và bầu trời cao nguyên trong trẻo đã làm cho sắc tím ấy trở nên mơ màng đến vậy.
Mùa phượng tím thường kéo dài từ tháng Ba đến hết tháng Tư. Đứng dưới một gốc phượng tím, nghe tiếng chuông nhà thờ vang vọng và hít hà cái không khí se lạnh đặc trưng, người ta mới hiểu vì sao loài hoa này gợi nhớ thương đến thế. Và có lẽ cũng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng nhiều người đã kịp hình thành một lời hẹn thầm lặng: sẽ trở lại Đà Lạt, khi mùa phượng tím nở thêm lần nữa.
Nói về loài hoa phượng tím ở Đà Lạt (Lâm Đồng), không thể không nhắc đến cố kỹ sư nông nghiệp Lương Văn Sáu - người đầu tiên đưa loài hoa có nguồn gốc từ châu Mỹ này về trồng tại phố núi từ năm 1962.
Khi ấy, do công nghệ nhân giống còn non kém, việc phát triển loài cây này gặp muôn vàn khó khăn. Vào thời điểm đó, phượng tím được xem là biểu tượng của sự quyền quý. Chủ nhân của những cây phượng đầu tiên kể lại rằng: Gia đình nào sở hữu được một cây phượng tím thì được coi là hàng "quý tộc". Loài hoa này lúc bấy giờ ngay cả khi có tiền cũng không dễ dàng mua được.
THIÊN TRANG
