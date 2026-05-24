Nga mở đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và UAV vào Kiev

Nga thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn phối hợp tên lửa và máy bay không người lái (drone) nhằm vào Thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 24/5, đánh trúng nhiều tòa nhà dân cư và khiến ít nhất 3 người bị thương, theo giới chức địa phương.

Còi báo động không kích được phát trên toàn lãnh thổ Ukraine sau khi Không quân Ukraine thông báo hàng chục tên lửa đang bay về phía Kiev vào khoảng 0h30, theo hãng tin Kyiv Independent.

Người dân trú ẩn ở ga tàu điện ngầm tại Kiev, Ukraine trong cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga ngày 24/5/2026. (Ảnh: Reuters/Alina Smutko)

Ít phút sau, Không quân Ukraine tiếp tục cảnh báo Nga có thể phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik nhằm vào Ukraine lúc 0h55. Tuy nhiên, tờ Kyiv Independent cho biết chưa thể xác minh liệu loại vũ khí này có thực sự được sử dụng trong đợt tấn công hay không.

Ít nhất 3 người bị thương và nhiều tòa nhà dân cư hư hại tại nhiều khu vực ở Kiev, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trên Telegram. Ông cũng nói rằng các mảnh vỡ từ vụ tấn công đã gây cháy trong khuôn viên một trường học ở trung tâm thành phố.

Ngoài ra, tên lửa và drone Nga còn đánh trúng một siêu thị, ký túc xá, gara và nhiều nhà kho tại các khu dân cư khác nhau ở Kiev.

Đợt tấn công mới diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn hơn trên toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm khả năng sử dụng tên lửa tầm trung Oreshnik, dẫn thông tin tình báo từ Ukraine, Mỹ và châu Âu.

“Chúng tôi đang ghi nhận các dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Kiev, với nhiều loại vũ khí khác nhau. Các loại vũ khí tầm trung được đề cập có thể sẽ được sử dụng”, ông Zelensky nói, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác.

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cũng phát đi cảnh báo tương tự về “khả năng một cuộc không kích nghiêm trọng" xảy ra trong vòng 24 giờ, dù không nêu cụ thể loại vũ khí có thể được sử dụng.

Nga lần đầu dùng tên lửa Oreshnik nhằm vào Ukraine vào tháng 11/2024 trong một cuộc tấn công thành phố Dnipro. Lần gần đây nhất Oreshnik được sử dụng là trong vụ tấn công vào tỉnh Lvov phía tây Ukraine hôm 9/1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố loại tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn nhờ tốc độ được cho là vượt hơn 10 lần vận tốc âm thanh.

Một phần của hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tại hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Lvov, Ukraine, ngày 9/1/2026. (Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine/Reuters)

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Putin cam kết sẽ có phản ứng quân sự sau vụ tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào Starobilsk ở khu vực Lugansk do Nga kiểm soát, diễn ra trong đêm từ thứ Năm sang thứ Sáu.

Kiev phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cho biết họ đã tấn công một đơn vị điều khiển drone của Nga đóng tại khu vực Starobilsk.