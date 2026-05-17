Ukraine tập kích Moskva quy mô lớn bằng UAV, nhiều người thương vong

Theo báo cáo sơ bộ, có 3 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Thủ đô Moskva của Nga và khu vực lân cận. Hãng thông tấn TASS thu thập được những thông tin quan trọng về hậu quả của cuộc tấn công.

Tại Moskva, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết hệ thống phòng không bắn hạ hơn 120 máy bay không người lái (UAV) hướng về Moskva trong 24 giờ qua và có 12 người báo cáo bị thương do cuộc tấn công của Ukraine.

Người bị thương chủ yếu là công nhân xây dựng đang làm việc tại lối vào Nhà máy lọc dầu Moskva. Hoạt động của cơ sở không bị ảnh hưởng, nhưng có 3 tòa nhà dân cư bị hư hỏng.

Các đội cứu hộ đang làm việc tại hiện trường và khắc phục hậu quả.

Khu vực xung quanh Moskva ghi nhận 2 người đàn ông thiệt mạng tại làng Pogorelki gần thành phố Mytishchi, do mảnh vỡ UAV rơi trúng ngôi nhà đang xây dựng. Mảnh vỡ từ máy bay không người lái cũng gây hư hại cho ngôi nhà khác, không có thương vong.

Tại thành phố Khimki, máy bay không người lái đâm vào một ngôi nhà khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Chiếc máy bay không người lái khác gây hư hại cho một số căn hộ trong tòa nhà cao tầng ở Putilkovo, không có thương vong.

Thị trấn Istra cũng ghi nhận 4 người bị thương. Mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống gây cháy một ngôi nhà riêng ở quận Naro-Fominsk, không có thương vong.

Tương tự, tòa nhà chung cư ở Dedovsk và 6 ngôi nhà riêng ở khu dân cư Agrogorodok được xác nhận bị hư hại trong cuộc tấn công vào đêm qua.

Theo truyền thông Nga, đây là cuộc không kích lớn nhất của Ukraine trong khoảng một năm qua. Hiện tại, quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận.

Các vụ tấn công bằng UAV của Ukraine vào Nga gia tăng cường độ kể từ giữa tháng 3 với việc Kiev triển khai hàng trăm UAV cánh cố định gần như hàng ngày, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quan trọng, cơ sở sản xuất và khu dân cư.