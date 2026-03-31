Nắng nóng có thể kéo dài hơn 2025, tiêu dùng điện nguy cơ vượt 1 tỷ kWh/ngày

Theo NSMO, con số này chưa từng được ghi nhận từ năm 2024 trở về trước và năm 2025 đến cao điểm nắng nóng giữa tháng 5 mới bắt đầu ghi nhận sản lượng vượt ngưỡng 1 tỷ kWh/ngày.

Theo dự báo, nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài trên diện rộng. Từ tháng 3, nắng nóng bắt đầu tại Đông Nam Bộ, sau đó lan rộng ra Tây Nguyên, Bắc Bộ, Trung Bộ từ nửa cuối tháng 4 và gia tăng cường độ, thời gian (có thể lên đến 1 tuần liên tục thay vì 3 - 4 ngày như năm 2025) trong các tháng 6 - 8.

NSMO cho rằng việc chuyển đổi hình thái thời tiết như trên khiến cho lượng nước về các hồ thủy điện suy giảm, làm gia tăng áp lực lên nguồn cung điện.

Tiêu thụ điện dự báo sẽ tăng mạnh trong cảo điểm nắng nóng 2026. (Ảnh minh họa: EVN)

Trong khi đó, nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng mạnh theo đà phục hồi và phát triển kinh tế. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, phụ tải toàn quốc đã tăng khoảng 7,1%, trong đó miền Bắc tăng tới 9,7%. Dự báo trong các tháng cao điểm, công suất có thể tăng trên 12%, sản lượng tăng từ 10-12%, tiềm ẩn nguy cơ lập đỉnh mới so với năm 2025. Việc phụ tải tăng cao sẽ đặt nhiều áp lực lên công tác vận hành hệ thống điện, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi hình thái thời tiết từ La Nina sang El Nino.

Ngoài ra, thực hiện các chính sách thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh của Chính phủ, số lượng xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu điện cho sạc xe ngày càng tăng. Xu hướng sạc xe tập trung vào buổi tối của xe cá nhân, cùng với tần suất sạc liên tục trong ngày của nhóm xe dịch vụ, tạo thêm áp lực lên nhiều khung giờ cao điểm của hệ thống, đặc biệt trong mùa khô khi nhu cầu làm mát cũng tăng cao đồng thời.

Không chỉ vậy, việc đảm bảo nhiên liệu cho phát điện cũng đối mặt nhiều rủi ro. Biến động địa chính trị toàn cầu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng LNG và than nhập khẩu.

Hạ tầng lưới điện cũng đang chịu áp lực lớn khi một số đường dây 500kV đã vận hành đầy tải hoặc quá tải. Tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm, đặc biệt tại miền Bắc, cùng với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), tụ bù còn chậm so với kế hoạch, làm gia tăng thách thức trong vận hành hệ thống.

Trước những thách thức về thời tiết và phụ tải, NSMO tăng cường theo dõi sát diễn biến thời tiết và khả dụng nguồn điện để điều chỉnh phương thức vận hành tối ưu. Đồng thời, NSMO phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, sẵn sàng các kịch bản ứng phó với các tình huống cực đoan, đảm bảo hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục và ổn định.

Để đảm bảo vận hành an toàn của hệ thống điện và tối ưu chi phí cho người sử dụng điện, NSMO khuyến nghị cộng đồng hãy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô 2026 dự kiến kéo dài từ cuối tháng 4 đến tháng 8/2026 trong bối cảnh chuyển đổi hình thái thời tiết từ La Nina sang El Nino.