Nàng KOL triệu người theo dõi: 'Tu tập sẽ kiếm tiền gấp 10 lần'

(VTC News) -

Video: Minh Ngọc thử nhiều cách trang điểm khác nhau với hàng triệu lượt xem.

Sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên TikTok, hàng trăm nghìn người hâm mộ trên YouTube, Facebook và Instagram, Hoàng Minh Ngọc (26 tuổi, Hà Nội) là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật của lĩnh vực làm đẹp tại Việt Nam, từng được đề cử giải TikTok Awards 2025.

Đằng sau những video triệu lượt xem là hành trình bền bỉ suốt gần 7 năm, những lần vấp ngã vì chính sự non trẻ của tuổi 19 và một triết lý sống khiến nhiều người bất ngờ: “Tu tập sẽ kiếm tiền gấp 10 lần”.

Cô nàng không biết sửa video thành KOL

Nếu chỉ nhìn vào những con số hiện tại, ít ai nghĩ Hoàng Minh Ngọc từng là một cô gái không biết chỉnh sửa video, không thạo dùng ứng dụng dựng hình hay có bất kỳ kinh nghiệm nào về sáng tạo nội dung.

Năm 2019, khi mới 19 tuổi, Minh Ngọc bắt đầu đăng tải những video đầu tiên lên YouTube, nội dung chủ yếu xoay quanh thời trang, làm đẹp và phong cách sống, những chủ đề vốn đã có rất nhiều người theo đuổi.

“Mình dám bắt đầu với chiếc Iphone 6 trong 1 căn phòng bé, nghĩ rằng dù thất bại thì vẫn có kinh nghiệm để làm giỏi hơn ở lần sau, chẳng thiệt đi đâu cả. Thời điểm đó, mình không biết dùng app, cũng chẳng biết quay dựng sao cho đẹp. Nhưng mình luôn tin nếu người khác học được thì mình cũng học được”, Ngọc nhớ lại.

Hoàng Minh Ngọc (bên trái) là một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật của lĩnh vực làm đẹp. (Ảnh: Minh Đức)

Niềm tin giản dị ấy trở thành động lực để cô gái trẻ liên tục thử nghiệm, tự mày mò mọi kỹ năng, từ quay, dựng, ánh sáng, trang điểm đến cách kể chuyện bằng hình ảnh.

Video đầu tiên Ngọc đăng tải lên Youtube đã cán mốc hơn 100.000 lượt xem, trở thành cột mốc giúp cô nhận ra mạng xã hội có thể là con đường mình theo đuổi lâu dài.

Hai năm sau, khi TikTok bùng nổ tại Việt Nam, Minh Ngọc tiếp tục “ném mình” vào sân chơi mới. Không có công thức thành công, cô chọn cách học bằng chính những lần sai. Sự bền bỉ giúp Minh Ngọc dần xây dựng được cộng đồng người theo dõi trung thành.

Hiện cô sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên TikTok, gần 390.000 người theo dõi YouTube, hơn 338.000 người theo dõi Facebook và hơn 153.000 người theo dõi Instagram. Cô được xem là gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực Beauty tại Việt Nam. Năm 2025, Hoàng Minh Ngọc lọt danh sách đề cử hạng mục “Beauty Creator of the Year”.

Những video về lĩnh vực làm đẹp của Minh Ngọc thu hút nhiều lượt xem.

Sau nhiều cố gắng, Minh Ngọc đã có những thành tích nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. (Ảnh: NVCC)

Những cú vấp ngã và bài học từ “group anti”

Mỗi ngày của Minh Ngọc bắt đầu từ 5h. Cô tập thể thao, lên kế hoạch công việc, cập nhật các đầu việc trong ngày trước khi bước vào guồng quay sản xuất nội dung.

Buổi chiều là thời gian quay hình. Buổi tối, Ngọc vừa chỉnh sửa video vừa tiếp tục tập luyện và học thêm các kỹ năng mới như tiếng Anh, diễn xuất, yoga, gym, bơi lội hay nâng cao kỹ thuật trang điểm.

Thử thách lớn nhất với Minh Ngọc lại không đến từ khối lượng công việc. Điều khiến Những năm đầu bước chân vào sân chơi mạng xã hội, cô gái 19 tuổi lần đầu phải đối diện với những lời khen chê, tranh cãi và áp lực dư luận. Có thời điểm, chỉ vì một câu nói chưa đủ tinh tế, cô trở thành tâm điểm chỉ trích. Thậm chí, nhiều người còn lập các nhóm anti-fan để bàn luận về cô.

Cô gái 19 tuổi này là KOL triệu người theo dõi. (Ảnh: NVCC)

“Khi phát ngôn những câu đó, mình không hề có ý xấu. Mình không hiểu vì sao mọi chuyện lại lớn đến vậy. Áp lực kéo dài khiến mình từng hoang mang về việc có nên tiếp tục công việc này. Nhưng thay vì phản ứng bằng cảm xúc, mình chọn lắng nghe những người đi trước. May mắn là mình gặp được những anh chị sẵn sàng góp ý. Họ không bênh Ngọc mà chỉ cho Ngọc thấy mình cần thay đổi điều gì”, Minh Ngọc kể.

Ở tuổi 26, nhìn lại chuyện cũ, Ngọc không còn trách những người từng chỉ trích mình, mà thấy xứng đáng nhận những bài học đó. Nếu không trải qua, có lẽ Ngọc sẽ không trưởng thành nhanh như hôm nay.

Những cú vấp trở thành động lực giúp Minh Ngọc thay đổi cách giao tiếp, cách ứng xử trước công chúng và cả góc nhìn về nghề sáng tạo nội dung.

Những cú vấp ngã và bài học từ “group anti” giúp Ngọc trưởng thành. (Ảnh: NVCC)

“Tu tập sẽ kiếm tiền gấp 10 lần”

Nếu những năm đầu làm nghề, Hoàng Minh Ngọc dành phần lớn thời gian để học cách tạo ra những video thu hút người xem thì khoảng một năm trở lại đây, điều Ngọc quan tâm nhiều hơn lại là... học cách quan sát chính mình.

Phát ngôn “Tu tập sẽ kiếm tiền gấp 10 lần” từng khiến nhiều người tò mò, thậm chí tranh luận. Nhưng với Minh Ngọc, đó không phải là công thức làm giàu hay lời khẳng định mang màu sắc tâm linh, mà là cách cô lý giải về sự thay đổi trong tư duy.

“Mình bắt đầu tập thiền tại nhà khoảng một năm trước. Khi mình tĩnh lặng hơn, mình quan sát được suy nghĩ của chính mình nhiều hơn, biết điều gì thực sự quan trọng và điều gì chỉ là cảm xúc nhất thời”, cô chia sẻ.

Theo nữ KOL, người làm sáng tạo nội dung rất dễ bị cuốn vào những con số như lượt xem, lượt thích hay thu nhập. Nếu quá bám víu vào các chỉ số đó, áp lực sẽ ngày một lớn hơn.

Trước đây, một video không đạt view có thể khiến cô buồn cả ngày. Còn bây giờ, Ngọc học cách nhìn mọi thứ nhẹ hơn, chỉ tập trung làm tốt công việc của mình, kết quả đến đâu thì đón nhận đến đó.

Với Minh Ngọc, “tu tập” không có nghĩa là tách mình khỏi cuộc sống hay từ bỏ tham vọng. Ngược lại, đó là quá trình rèn luyện để không bị chi phối bởi những ham muốn ngắn hạn.

“Khi không còn đặt mục tiêu kiếm tiền bằng mọi giá, mình sẽ có nhiều năng lượng hơn để tạo ra giá trị. Lúc đó, tiền lại đến như một hệ quả. Khi con người biết tập trung vào việc phụng sự cộng đồng thay vì chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, họ sẽ tạo ra sức hút bền vững hơn”, Ngọc nói.

Đó cũng là lý do Minh Ngọc cho rằng “chiếc cúp vô hình” đôi khi còn quý giá hơn các giải thưởng. Được gặp người giỏi, được bước ra khỏi vùng an toàn, được học từ những người xung quanh... với Ngọc cũng là thành công.

Điều Ngọc quan tâm nhiều hơn lại là học cách quan sát chính mình. (Ảnh: NVCC)

Minh Ngọc cho rằng những “chiếc cúp vô hình” đôi khi còn quý giá hơn các giải thưởng. (Ảnh: NVCC)

Làm nghề bằng sự chân thành mới đi đường dài

Sau gần 7 năm hoạt động, nữ creator cho biết điều khiến cô hạnh phúc nhất không phải là những cột mốc về lượng người theo dõi, mà là việc bản thân mỗi ngày đều trở thành phiên bản tốt hơn. Theo Minh Ngọc, người làm nội dung cần hiểu rõ khán giả của mình là ai, nhưng không nên đánh mất bản sắc chỉ để chiều theo thuật toán.

“Khán giả đến vì điều gì thì mình phải hiểu rất rõ. Nhưng nếu chỉ chạy theo view mà quên mất giá trị mình muốn mang lại thì rất khó phát triển lâu dài. Mình luôn tự hỏi cộng đồng của mình sẽ là những ai, mình muốn thu hút những người như thế nào. Khi trả lời được câu hỏi đó, mình sẽ biết mình cần thay đổi điều gì”, Ngọc chia sẻ.

Ở góc độ hợp tác với thương hiệu, cô cho rằng việc tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi giới thiệu là nguyên tắc bắt buộc. Nghề này nếu chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt thì rất khó đi đường dài. Ngọc phải dành thời gian tìm hiểu, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn để hiểu sản phẩm có thực sự phù hợp hay không. Đó cũng là cách cô giữ niềm tin với cộng đồng đã theo dõi mình suốt nhiều năm.

Không chỉ đầu tư vào công việc, Minh Ngọc còn chú trọng xây dựng các mối quan hệ chất lượng: “Tôi nhận ra mình không thể mạnh lên nếu chỉ dựa vào bản thân. Những người mình gặp, dù là doanh nhân, người nổi tiếng hay thậm chí cô bán xôi đầu ngõ, đều có điều gì đó để mình học hỏi”.

Ở tuổi 26, Minh Ngọc không còn đặt mục tiêu trở thành một beauty creator nổi tiếng hơn hay sở hữu thêm bao nhiêu triệu người theo dõi. Điều cô hướng đến là mở rộng hình ảnh của mình với vai trò diễn giả, người chia sẻ kinh nghiệm tại các workshop về phát triển bản thân và sáng tạo nội dung.

Theo Minh Ngọc, người làm nội dung cần hiểu rõ khán giả của mình là ai. (Ảnh: Minh Đức)

Cô gái gen Z cho rằng làm nghề bằng sự chân thành mới đi đường dài. (Ảnh: NVCC)

Nhìn về chặng đường 5-10 năm tới, nữ creator không lo lắng nghề sáng tạo nội dung sẽ sớm hết thời: “Có những người 70-80 tuổi vẫn tạo ảnh hưởng rất lớn. Điều quan trọng là mình có đủ linh hoạt để thay đổi cùng cuộc sống hay không. Kể cả, khi lập gia đình, sinh con hay bước sang những giai đoạn mới của cuộc đời, bản thân sẽ có thêm những câu chuyện mới để chia sẻ với cộng đồng”.

Với những người trẻ đang muốn bước vào lĩnh vực sáng tạo nội dung, cô khuyên: “Đừng chỉ nhìn thấy ánh hào quang hay khả năng kiếm tiền nhanh. Hãy tìm hiểu thật kỹ nghề này, giống như khi bạn chọn một công việc lâu dài. Điều quan trọng nhất là dám bắt đầu, dám học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

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