Nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội: Khởi tố bố và con rể

Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Cao Văn Linh (SN 1969, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) và Lê Đình Quang (SN 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị can Linh và con rể Lê Đình Quang bị khởi tố để điều tra liên quan vụ nam thanh niên nằm trên kính chắn gió ô tô đang chạy trên đường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái ô tô biển số 29A-316.22 trên Quốc lộ 32 hướng đi Trung Hà.

Lúc này trên nắp capo mặt trước kính chắn gió có Lê Đình Quang. Anh Quang nằm ngửa, cởi trần, mặc quần đùi màu đen, tay cầm điện thoại di động.

Hình ảnh Lê Đình Quang nằm trên nắp capo ô tô đang chạy.

Chiếc ô tô đứng tên ông Cao Văn Linh, trước đó được ông cho gia đình con rể sử dụng để đưa đón hai cháu đi học hằng ngày.

Do mâu thuẫn với con rể, ông Linh yêu cầu lấy lại xe, không cho anh Quang tiếp tục sử dụng, song anh Quang phản đối.

Đến khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh lái xe ô tô chở hai cháu đi học nhưng anh Quang không đồng ý.

Sau đó, anh Quang đã trèo lên và nằm trên mặt kính chắn gió trước ô tô để ngăn cản, không cho bố vợ lái xe.

Bực tức trước thái độ của con rể, ông Linh vẫn cố điều khiển chiếc xe trên tham gia giao thông.

Sự việc được người đi đường ghi lại. Đội CSGT đường bộ số 9 Phòng CSGT Công an Hà Nội và Công an xã Quảng Oai đã vào cuộc xác minh sự việc ngay sau đó.