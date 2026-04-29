Xác minh clip người đàn ông cởi trần nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Ngày 29/4, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đơn vị tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ xác minh vụ việc người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy trên đường.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội vào sáng cùng ngày.

Người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy.

Theo chia sẻ của người đăng clip, hình ảnh được ghi lại tại khu vực Phố Nả, thuộc xã Quảng Oai, Hà Nội.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, đây là hành vi nguy hiểm cần phải lên án. Cả tài xế và người đàn ông nằm trên nắp capo xe đều coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây ra tai nạn chết người.

Bên cạnh đó, có ý kiến bày tỏ, dù xảy ra vấn đề gì thì tài xế ô tô cần bình tĩnh để giải quyết, không thể điều khiển xe đi trên đường như vậy.

Cách đây 4 ngày, mạng xã hội cũng lan truyền clip dài hơn 10 giây, ghi lại cảnh ô tô chạy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, Khánh Hoà. Trong clip, một phụ nữ ngoại quốc ngồi trên nắp ca pô, múa tay khi xe vẫn đang chạy.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người trực tiếp thực hiện cũng như người tham gia giao thông.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử lực lượng xác minh, xử lý.