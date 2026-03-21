Nam A Bank sẽ thành lập ngân hàng trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam

Ngày 20/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã chứng khoán NAB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đây cũng là ngân hàng đầu tiên tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm nay.

Tại đại hội, cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) mới nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập nhằm tối ưu hóa tính minh bạch và quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế.

Các thành viên HĐQT Nam A Bank nhiệm kỳ mới bao gồm: Ông Trần Ngô Phúc Vũ, ông Trần Ngọc Tâm, bà Võ Thị Tuyết Nga, ông Trần Khải Hoàn, ông Nguyễn Đức Minh Trí, bà Ngô Thị Hồng Vân và ông Phạm Công Tuấn Hạ. Đại hội cũng đã đồng thuận thông qua 4 thành viên Ban kiểm soát.

Theo Nam A Bank, việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới (2026 - 2031), tạo nền tảng quan trọng để ngân hàng triển khai các chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Về hoạt động kinh doanh, Nam A Bank đặt ra các mục tiêu tăng trưởng cao so với năm 2025. Cụ thể, ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 6.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái.

Tổng tài sản dự kiến ở mức 480.000 tỷ đồng, tăng 15%; dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tổ chức kinh tế tăng 21% (mục tiêu này phụ thuộc vào hạn mức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước cấp). Huy động vốn từ cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá dự kiến tăng 33% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 2,5%.

Một trong những điểm nổi bật của đại hội năm nay, các cổ đông đã thông qua chủ trương thành lập một ngân hàng con (100% vốn trong nước), hoạt động trong khuôn khổ Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC).

Nam A Bank là ngân hàng đầu tiên công bố chính thức chủ trương thành lập ngân hàng con trong VIFC nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 2-2026, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức ra mắt, trong đó Nam A Bank là một trong những thành viên chiến lược.

Ông Trần Khải Hoàn, Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết với vai trò tiên phong trong việc "xanh hóa" dòng vốn và thu hút nguồn lực quốc tế, Nam A Bank đã và đang trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, một mục tiêu gắn liền với phát triển bền vững.

Nam A Bank cũng sẽ mở rộng hoạt động thông qua việc thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như chứng khoán, bảo hiểm, cho thuê tài chính và quản lý quỹ... Đồng thời, tiếp tục chấp thuận chủ trương phát triển mạng lưới ra thị trường quốc tế thông qua việc thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện…

Ngoài ra, ngân hàng sẽ thúc đẩy hai trụ cột chiến lược là chuyển đổi số và phát triển xanh, thông qua đầu tư công nghệ, hoàn thiện hệ sinh thái số và mở rộng cấp tín dụng cho các dự án bền vững, thân thiện môi trường.

Chia cổ tức tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu Một trong những nội dung trọng tâm nhận được sự đồng thuận của cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ thêm hơn 5.431 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được triển khai ngay trong quý II và quý III/2026 thông qua ba hình thức: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngân hàng dự định phát hành thêm 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 20%, giúp vốn điều lệ tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng… Khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng lên hơn 22.588 tỷ đồng, giúp củng cố năng lực tài chính, bảo đảm các chỉ số an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế và tạo nguồn lực dồi dào để đầu tư công nghệ, mở rộng mạng lưới chi nhánh.