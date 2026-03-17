Ngày 17/3, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến sửa đổi điều kiện, thủ tục cấp tín dụng vượt giới hạn.

Các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Hà Nội được nêu tại Nghị quyết 258 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù sẽ được xem xét cho vay vượt trần.

Hạn mức cho một khách hàng vay tối đa 38% vốn tự có của ngân hàng. Đối với nhóm khách hàng và người có liên quan, mức trần là 52%.

Đề xuất này cao hơn đáng kể so với quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng về giới hạn cấp tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng với các dự án lớn tại Hà Nội.

Theo quy định, dư nợ tín dụng cho một khách hàng và nhóm liên quan bị khống chế theo tỷ lệ vốn tự có của ngân hàng. Năm nay, mức trần cho một khách hàng là 13% và tối đa 21% với một khách hàng cùng người có liên quan. Năm sau, tỷ lệ này lần lượt giảm còn 12% và 19%.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu vốn lớn để thực hiện các dự án quan trọng và cấp thiết, họ có thể đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, Thủ tướng đã cho phép các nhà băng cấp tín dụng vượt giới hạn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: Thủy điện Sơn La, Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4...

"Việc xem xét khoản cấp tín dụng vượt giới hạn nêu trên thực hiện rất chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quyết định 13/2018/QĐ-TTg và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở nội dung nêu trên, Ngân hàng Nhà nước xét thấy cần có ngưỡng mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn đối với khách hàng, khách hàng và người có liên quan được phê duyệt để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn của doanh nghiệp để thực hiện các dự án, nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhưng phải đảm bảo an toàn", Ngân hàng Nhà nước nêu.

Tính đến cuối năm ngoái, vốn tự có của một số ngân hàng lớn như:Vietcombank và VietinBank lần lượt đạt hơn 222.720 tỷ đồng và gần 229.180 tỷ đồng.

Tính theo đề xuất, mức cấp tín dụng tối đa cho một khách hàng khoảng 87.000 tỷ đồng, và 119.000 tỷ với trường hợp khách hàng và người có liên quan.

Một số dự án trọng điểm của Hà Nội ước tính có tổng mức đầu tư khoảng 300.000 tỷ đồng và nhu cầu vay 85% (khoảng 255.000 tỷ đồng).

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc áp dụng mức trần như đề xuất cộng thêm cho vay hợp vốn giữa ngân hàng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng cho các dự án này.