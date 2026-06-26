Một vài con gián có thể báo hiệu cả ổ gián lớn trong nhà

Muốn xử lý tận gốc lũ gián trong nhà, bạn cần bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Vài con gián bạn thấy chỉ là "phần nổi tảng băng"

Gián là một trong những loài côn trùng khiến nhiều người khó chịu nhất khi xuất hiện trong nhà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kiểm soát dịch hại, việc nhìn thấy một vài con gián bò trên sàn bếp có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm", bởi số lượng thực tế thường lớn hơn rất nhiều.

Các chuyên gia cho biết, để loại bỏ gián hiệu quả và ngăn chúng quay trở lại, điều quan trọng không phải là tìm một loại thuốc "thần kỳ" mà là xử lý tận gốc những điều kiện khiến chúng sinh sôi trong nhà.

Theo các chuyên gia côn trùng học, gián Đức - loài thường gặp nhất trong các đợt bùng phát gián trong nhà - có tập tính hoạt động về đêm và rất giỏi ẩn nấp. Vì vậy, khi con người bắt đầu nhìn thấy chúng xuất hiện thường xuyên vào ban ngày, quần thể gián trong nhà thường đã phát triển ở mức đáng kể.

Gián thường không tự bò từ ngoài vào như nhiều loại côn trùng khác. Chúng có thể "đi nhờ" vào nhà qua túi mua sắm, đồ nội thất cũ hoặc các thùng chứa đồ. Một khi đã có môi trường thuận lợi, chúng sinh sản rất nhanh.

Các mẹo ngăn gián, trừ gián tận gốc

Nhiều người nghĩ chỉ cần xịt thuốc là có thể diệt sạch gián, tuy nhiên chuyên gia cảnh báo điều lo ngại phía sau. (Ảnh: A-Z Animals)

Giữ nhà sạch là cách quan trọng nhất

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vệ sinh nhà cửa là bước quan trọng hàng đầu trong việc kiểm soát gián. Ngay khi phát hiện gián hoặc để phòng ngừa từ sớm, gia chủ nên:

Rửa bát đĩa mỗi tối.

Đổ rác hằng ngày.

Lau sạch vụn thức ăn trên mặt bếp và bàn ăn.

Hạn chế ăn uống trong phòng ngủ hoặc phòng khách.

Bảo quản thực phẩm trong hộp kín.

Theo chuyên gia, nếu gián vẫn dễ dàng tiếp cận thức ăn từ vụn bánh, thức ăn rơi vãi hay đồ ăn để hở, các loại bả diệt gián sẽ kém hiệu quả hơn. Thậm chí, kem đánh răng còn sót lại trong nhà tắm cũng có thể trở thành nguồn thức ăn giúp gián tồn tại trong thời gian dài.

Bịt kín các khe hở và xử lý nguồn nước rò rỉ

Gián rất thích ẩn náu trong các khe nứt, kẽ hở nhỏ, khoảng trống trong tường hoặc khu vực quanh đường ống nước, dây điện. Vì vậy, việc trám kín các vị trí này sẽ giúp hạn chế nơi trú ẩn và đường di chuyển của chúng.

Ngoài ra, độ ẩm là yếu tố thường bị bỏ qua. Đường ống bị rò rỉ, tủ bếp ẩm ướt, nước đọng hoặc hiện tượng ngưng tụ hơi nước đều có thể tạo điều kiện cho gián phát triển, ngay cả khi nguồn thức ăn không nhiều.

Đối với những ngôi nhà ở khu vực có độ ẩm cao, gia chủ cũng nên thường xuyên sử dụng bồn rửa, nhà vệ sinh và các miệng thoát nước để tránh tình trạng khô bẫy nước, tạo điều kiện cho gián xâm nhập từ hệ thống cống.

Không lạm dụng thuốc xịt diệt côn trùng

Theo các chuyên gia, bả gel là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để kiểm soát gián vì chúng sẽ ăn bả và vô tình lan truyền tác dụng của bả sang các cá thể khác trong đàn.

Ngược lại, việc xịt thuốc diệt côn trùng tràn lan có thể khiến tình hình trở nên khó kiểm soát hơn. Gián có xu hướng lẩn sâu vào các hốc tường, tủ bếp hoặc những vị trí khó tiếp cận, khiến việc xử lý sau đó phức tạp hơn.

Một biện pháp ít được chú ý nhưng khá hiệu quả là dùng máy hút bụi để hút trứng gián và các mảnh vụn ở nơi chúng trú ẩn. Tuy nhiên, sau khi sử dụng cần vệ sinh máy hút bụi bên ngoài nhà để tránh trứng gián tiếp tục phát triển bên trong.

Khi nào nên gọi dịch vụ diệt gián chuyên nghiệp?

Các chuyên gia cảnh báo gián sinh sản rất nhanh. Một con cái có thể mang khoảng 40 trứng mỗi lần và sinh ra hàng trăm cá thể chỉ trong vài tháng. Vì vậy, một vấn đề nhỏ có thể nhanh chóng trở thành ổ gián lớn nếu không được xử lý kịp thời.

Khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng, việc nhờ đến các đơn vị kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp thường là giải pháp nhanh và hiệu quả nhất. Dù vậy, ngay cả với sự can thiệp của chuyên gia, quá trình xử lý triệt để một ổ gián lớn cũng có thể kéo dài từ một đến hai tháng và cần nhiều lần kiểm tra, xử lý liên tiếp.