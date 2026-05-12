Làm thế nào để ngăn gián, kiến xuất hiện nhiều trong bếp?

(VTC News) -

Nhà bếp là khu vực lý tưởng nhất để các loại côn trùng như gián và kiến tìm đến trú ngụ vào trong mùa hè. Đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng, sự xuất hiện của kiến gây mất vệ sinh và là tác nhân truyền nhiễm nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm.

Việc ngăn chặn gián, kiến không nhất thiết phải phụ thuộc vào các loại hóa chất độc hại, mà có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt và các nguyên liệu tự nhiên sẵn có.

Mẹo ngăn gián, kiến xuất hiện nhiều trong bếp

Gián là loài sống ở những nơi bẩn thỉu, mang trên mình các loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli, và các tác nhân gây dị ứng, hen suyễn. Trong khi đó, kiến có khả năng xâm nhập vào mọi ngóc ngách, phá hoại thực phẩm và gây ra những vết cắn đau nhói cho trẻ nhỏ.

Vào mùa hè, gián và kiến thường xuất hiện nhiều trong bếp. (Ảnh: Kitchn)

Một vài mẩu vụn bánh, một giọt mật ong rơi vãi hay chỉ là một chút nước đọng lại trong bồn rửa cũng đủ để thu hút rất nhiều côn trùng. Để giải quyết triệt để, bạn cần vừa ngăn chặn nguồn thức ăn, vừa phá hủy nơi trú ẩn và tạo ra những "hàng rào" ngăn cách tự nhiên.

Giữ bếp khô ráo

Ít ai biết rằng gián có thể sống sót cả tháng không cần ăn, nhưng chỉ trụ được một tuần nếu thiếu nước. Do đó, việc giữ cho bếp luôn khô ráo là bước quan trọng nhất để xua đuổi chúng. Các khu vực như dưới bồn rửa chén, xung quanh vòi nước hoặc các kẽ hở của mặt đá bếp thường là nơi tích tụ độ ẩm, tạo môi trường sống lý tưởng cho gián sinh sôi.

Bạn nên kiểm tra định kỳ hệ thống ống nước để đảm bảo không có sự rò rỉ. Sau khi rửa bát hoặc nấu nướng, hãy dùng khăn khô lau sạch mặt bếp và bồn rửa.

Căn bếp khô ráo giúp gián, kiến khó lòng sinh sôi. (Ảnh: Kitchn)

Đừng quên dọn dẹp khu vực phía sau tủ lạnh hoặc lò vi sóng là những nơi thường tỏa nhiệt và đọng nước ngưng tụ. Khi môi trường trở nên khô ráo và khắc nghiệt, gián và kiến sẽ tự động rời đi.

Bảo quản thực phẩm

Kiến có khứu giác cực kỳ nhạy bén, có thể phát hiện ra thực phẩm từ khoảng cách rất xa. Vì vậy, cách ngăn chặn hiệu quả nhất chính là bảo quản thực phẩm khỏi môi trường bên ngoài.

Tất cả các loại gia vị, đặc biệt là đường, mật ong và các loại hạt, cần được đựng trong hũ thủy tinh hoặc nhựa có nắp đậy kín.

Bên cạnh đó, thói quen vệ sinh ngay lập tức sau khi nấu nướng là yếu tố quyết định. Chỉ cần một vết dầu mỡ bắn ra trên tường bếp cũng có thể là bữa tiệc thịnh soạn cho gián.

Hãy chú trọng dọn dẹp các khe nhỏ giữa tủ bếp và tường, hoặc dưới chân tủ bếp – nơi rác vụn thường bị lãng quên. Việc đổ rác hàng ngày và sử dụng thùng rác có nắp kín sẽ loại bỏ hoàn toàn nguồn thức ăn hấp dẫn đối với các loại côn trùng gây hại.

Vụn thức ăn thu hút côn trùng đến làm tổ trong bếp. (Ảnh: Insight Pest)

Sử dụng tinh dầu và thảo mộc

Nếu bạn lo ngại về mùi hóa chất từ các bình xịt côn trùng, hãy thử tận dụng các loại tinh dầu và thảo mộc từ thiên nhiên. Gián và kiến có hệ thống khứu giác rất nhạy cảm và chúng cực kỳ ghét những mùi hương mạnh như bạc hà, sả chanh, quế hoặc vỏ cam quýt.

Đây là những vũ khí lợi hại giúp người nội trợ bảo vệ căn bếp an toàn và thơm tho. Bạn có thể pha loãng tinh dầu bạc hà với nước rồi xịt vào các góc tủ, gầm bếp hoặc những đường đi mà kiến thường xuyên qua lại.

Đối với gián, việc đặt vài thanh quế hoặc lá nguyệt quế khô trong ngăn tủ đựng bát đĩa sẽ khiến chúng không dám bén mảng tới. Ngoài ra, vỏ chanh hoặc vỏ bưởi phơi khô đặt ở các góc tối không chỉ giúp khử mùi bếp mà còn là rào cản tự nhiên khiến côn trùng phải tránh xa.

Trám vết nứt

Để ngăn chặn triệt để gián và kiến, bạn cần thực hiện tổng rà soát căn bếp của mình. Hãy chú ý đến những lỗ hổng xung quanh đường ống thoát nước, các vết nứt trên tường hoặc khoảng hở giữa tủ bếp và sàn nhà.

Sử dụng keo silicon hoặc vữa để trám kín những vết nứt này là một khoản đầu tư xứng đáng. Đối với các khe cửa sổ hoặc cửa ra vào, bạn có thể lắp thêm các miếng đệm cao su hoặc lưới chống côn trùng. Khi các "cửa ngõ" đã được đóng lại, cơ hội để gián và kiến xâm nhập vào bếp sẽ giảm đi đáng kể, giúp bạn duy trì được sự sạch sẽ một cách bền vững.

Tận dụng baking soda và đường

Trong trường hợp côn trùng đã xuất hiện, thay vì dùng bình xịt hóa chất, bạn có thể tự chế những chiếc bẫy sinh học an toàn cho cả trẻ nhỏ và thú cưng. Hỗn hợp baking soda và đường theo tỷ lệ 1:1 là một giải pháp kinh điển.

Vị ngọt của đường sẽ dẫn dụ gián và kiến đến ăn, trong khi baking soda sẽ phản ứng với axit trong dạ dày của chúng, khiến chúng bị trướng bụng và chết dần. Hãy đặt hỗn hợp này vào những nắp chai nhỏ rồi để ở những nơi khuất như gầm tủ hoặc góc bếp.

Sử dụng banking soda và đường làm bẫy tự nhiên tiêu diệt côn trùng. (Ảnh: Kitchn)

Phương pháp này tuy không có tác dụng ngay lập tức như hóa chất nhưng lại mang tính triệt để vì kiến thường mang thức ăn về tổ, giúp tiêu diệt tận gốc cả đàn. Đây là cách làm thông minh, ít tốn kém và hoàn toàn không để lại dư lượng độc hại trong không gian chế biến thực phẩm của gia đình bạn.

Duy trì một căn bếp không bóng dáng gián, kiến không phải là việc làm một lần là xong, mà là kết quả của một lối sống ngăn nắp và khoa học. Bằng cách kết hợp giữa việc vệ sinh nghiêm ngặt và sử dụng các mẹo tự nhiên, bạn không chỉ bảo vệ được sức khỏe cho cả gia đình mà còn giữ cho không gian bếp luôn là nơi thoải mái nhất trong ngôi nhà.