Cô gái Việt 25 tuổi nhận thư mời từ cả Harvard và Oxford

(VTC News) -

Ở tuổi 25, Đặng Thanh Hương, cựu sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội nhận thư mời học chương trình sau đại học từ hai đại học danh tiếng là Đại học Harvard, Mỹ và Đại học Oxford, Anh.

Từ bậc tiểu học đến đại học, Thanh Hương đều theo học tại các cơ sở giáo dục công lập ở Việt Nam. Lần đầu cô biết đến khái niệm du học là năm 10 tuổi, mẹ mang về những bài báo nói về sinh viên Việt Nam nhận học bổng toàn phần tại Harvard.

“Ngay từ khi đó tôi đã biết Harvard là một trong những trường nổi tiếng nhất thế giới. Nếu muốn đi du học, cách duy nhất là phải nỗ lực học tập để giành học bổng”, cô nhớ lại. Giấc mơ tuổi thơ trở thành động lực để cô kiên trì theo đuổi con đường học tập trong nhiều năm sau.

Đặng Thanh Hương. (Ảnh: NVCC)

Tốt nghiệp cấp ba, Thanh Hương được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Những năm đầu đại học, cô tích cực tìm kiếm các chương trình trao đổi quốc tế. Tuy nhiên, khoảng hai năm đầu, Hương cho biết từng nộp hồ sơ vào khoảng 20 chương trình khác nhau nhưng đều không thành công.

Một bước ngoặt quan trọng xảy ra khi cô tham gia chương trình học bổng Hyundai Jump School, giảng dạy trong 10 tháng tại một trung tâm bảo trợ xã hội. Quá trình dạy học giúp Hương nhận ra sự chênh lệch về cơ hội giáo dục giữa các nhóm học sinh.

“Lúc đó tôi hiểu rằng việc được đi học và được gia đình ủng hộ học tập là một dạng đặc quyền”, Hương chia sẻ. Trải nghiệm này khiến cô đặt ra câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để mở rộng cơ hội học tập cho nhiều bạn trẻ hơn.

Để tìm câu trả lời, Hương bắt đầu tìm kiếm cơ hội học bổng quốc tế nhằm trực tiếp quan sát cách giáo dục vận hành ở các quốc gia khác nhau. Năm 2023, cô nhận học bổng chương trình trao đổi Global UGRAD của Chính phủ Mỹ, sang Mỹ học một học kỳ ngành giáo dục tại California State University San Marcos.

Trong khoảng 5 tháng học tập tại Mỹ, Hương trải nghiệm môi trường giáo dục đề cao sự chủ động của sinh viên. Các lớp học thường khuyến khích sinh viên tranh luận, đặt câu hỏi và tham gia trực tiếp vào quá trình giảng dạy. Tại đây, cô cũng hoàn thành chứng chỉ TESOL nhằm nâng cao năng lực giảng dạy tiếng Anh.

Thanh Hương đang chờ kết quả hỗ trợ tài chính từ các trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau khi kết thúc chương trình tại Mỹ, Hương tiếp tục nhận học bổng thực tập giảng dạy TEEP của Đài Loan tại Đại học Sư phạm Quốc lập Cao Hùng (National Kaohsiung Normal University) trong 5 tháng. Hệ thống tài nguyên nghiên cứu và sự hỗ trợ của các giáo sư tại những ngôi trường đại học cô đã trải nghiệm khiến cô quyết tâm theo đuổi con đường nghiên cứu trong lĩnh vực Giáo dục Đại học.

Từ kết quả nghiên cứu và trải nghiệm cá nhân, năm 2024 Hương sáng lập dự án phi lợi nhuận Vietnam School of Global Opportunities (VSGO) nhằm hỗ trợ sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình trao đổi quốc tế. Dự án tổ chức nhiều hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối thông tin học bổng cho sinh viên, thu hút hơn 50 tình nguyện viên tham gia qua nhiều mùa hoạt động. Ngoài ra, dự án cũng hợp tác với các tổ chức quốc tế như Taiwan-Asia Exchange Foundation và ASEAN Foundation nhằm mở rộng cơ hội trao đổi học thuật cho sinh viên Việt Nam.

Năm 2025, sáng kiến này được lựa chọn tham gia sự kiện dành cho các sáng kiến thanh niên vì mục tiêu phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Hồ sơ nộp thạc sĩ của cô có tổng cộng thư giới thiệu từ bốn giảng viên, trong đó có thầy Đỗ Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các giảng viên từng hướng dẫn nghiên cứu, khóa luận tốt nghiệp, và giảng viên người Mỹ.

Nhờ sự kết hợp giữa thành tích học thuật, kinh nghiệm quốc tế và hoạt động cộng đồng, Hương nhận thư mời học chương trình MSc in Education từ University of Oxford và đồng thời trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Harvard.

Thanh Hương (ôm hoa) hướng dẫn bạn trẻ làm hồ sơ săn học bổng tại một hội thảo,

Từ trải nghiệm cá nhân, Thanh Hương cho rằng sinh viên Việt Nam nên chuẩn bị hồ sơ học bổng từ sớm, thậm chí ngay từ năm nhất đại học. Theo cô, các kỹ năng như viết bài luận, xây dựng CV hay tham gia phỏng vấn đều cần thời gian rèn luyện. Những lần thất bại ban đầu là điều khó tránh khỏi.

“Không ai có thể đi một mình trên hành trình này. Việc tìm đến cộng đồng và học hỏi từ những người đi trước sẽ giúp rút ngắn rất nhiều thời gian”, cô gái Việt chia sẻ.