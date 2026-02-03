Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 1: Nam sinh Hưng Yên đạt 96,10 điểm

(VTC News) -

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026, với gần 17.000 thí sinh tham dự tại 28 điểm thi trên cả nước.

TSA đợt 1 được tổ chức trong ba kíp thi vào sáng và chiều thứ Bảy (24/1) và sáng Chủ nhật (25/1), tại 15 điểm thi ở Hà Nội và 13 điểm thi tại các địa phương gồm Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%.

Điểm cao nhất kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của đợt 1 năm 2026 đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh minh hoạ: HUST)

Theo kết quả công bố, điểm cao nhất của TSA đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của đợt thi là thí sinh Trần Anh Tú, học sinh Trường THPT Hưng Nhân (tỉnh Hưng Yên), đạt 96,10 điểm với 92 câu trả lời đúng (40–18–34), dự thi tại kíp 3 sáng Chủ Nhật.

Thống kê cho thấy có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm và 564 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình toàn đợt thi đạt 54,01/100.

Top 6 thí sinh có điểm cao nhất đến từ các trường: THPT Hưng Nhân (Hưng Yên), THPT chuyên Bắc Giang (Bắc Ninh), THPT Liên Hà (Hà Nội), THPT An Dương (Hải Phòng), THPT chuyên Hưng Yên (Hưng Yên) và THPT Lê Lợi (Thanh Hóa).

Đại học Bách khoa Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kết quả thi dưới dạng ký số điện tử gửi vào tài khoản thí sinh; trường hợp cần bản giấy có thể đăng ký trên hệ thống.

Kết quả TSA được sử dụng trong công tác xét tuyển đại học năm 2026 tại gần 50 cơ sở đào tạo. Kỳ thi còn hai đợt tiếp theo: đợt 2 tổ chức ngày 14–15/3/2026 (mở đăng ký 5–15/2/2026) và đợt 3 ngày 16–17/5/2026 (mở đăng ký 5–15/4/2026).