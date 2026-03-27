Mỗi cuốc xe một phép tính: Tài xế công nghệ xoay đủ cách giảm hao xăng

Trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động, mỗi cuốc xe với tài xế công nghệ giờ đây không chỉ là hành trình chở khách mà còn là một “phép tính” chi li giữa thu nhập và chi phí.

Ông Lê Văn Lâm (ngụ phường Tân Định, TP.HCM) là tài xế công nghệ đã gắn bó với nghề khoảng 3 năm. Hàng ngày, ông thường bắt đầu công việc từ 6h sáng, đến khoảng 13h mới nghỉ trưa. Trong buổi sáng nay, ông chạy được 10 cuốc xe, thu về 187.000 đồng, sau khi đã trừ phí dịch vụ của ứng dụng.

Tuy nhiên, chi phí xăng xe đã “ăn” mất 50.000 đồng. Con số tưởng chừng không lớn nhưng khi đặt trong tương quan thu nhập, nó trở thành gánh nặng rõ rệt.

Ông Lâm (bên trái) vừa chạy xe ôm công nghệ vừa tranh thủ nhận đơn giao đồ ăn.

“Trước đây 50.000 đồng mua được hơn 2 lít xăng, chạy tới chiều tối vẫn còn. Bây giờ chỉ hơn 1 lít, chạy nửa ngày là hết sạch”, ông Lâm chia sẻ.

Sự thay đổi này buộc ông phải tính toán kỹ lưỡng từng cuốc xe vì trung bình mỗi km chỉ mang lại hơn 3.000 đồng, những cuốc xe 50.000 đồng nhưng phải chạy đến 16 - 17 km.

Không chỉ chi phí tăng, điều kiện thời tiết cũng góp phần khiến mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn. Theo ông Lâm, những ngày nắng nóng kéo dài khiến động cơ nhanh nóng, dẫn đến việc hao xăng nhiều hơn bình thường; đặc biệt khi di chuyển giữa trưa, xe nóng lên rất nhanh và có thể tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn.

Để thích nghi, ông Lâm buộc phải thay đổi thói quen lái xe. Một trong những kinh nghiệm ông rút ra là không vừa vặn ga vừa phanh, thói quen phổ biến của nhiều người khi di chuyển trong đô thị đông đúc.

Theo ông, cách chạy này không chỉ gây tốn xăng mà còn khiến bộ côn nhanh mòn. Ngoài ra, ông cũng hạn chế tăng ga đột ngột sau khi dừng đèn đỏ, bởi điều này có thể khiến nhiên liệu không kịp cung cấp, làm xe tiêu hao xăng nhiều hơn.

Để tiết kiệm xăng, ông hạn chế đi vào các tuyến đường thường xuyên ùn tắc. Những khoảng thời gian cao điểm, thay vì chen chúc, ông chọn nghỉ hoặc di chuyển sang khu vực khác để tránh lãng phí nhiên liệu.

Cũng làm nghề tài xế công nghệ, anh Phạm Duy Tân (48 tuổi, phường Bình Thạnh, TP.HCM) có hơn 3 năm kinh nghiệm. Mỗi ngày, anh làm việc từ 8 đến 10 tiếng, thu nhập khoảng 500.000 đồng sau khi trừ chiết khấu, nhưng chưa tính tiền xăng.

Anh Tân ưu tiên nhận cuốc xe đường dài để tối ưu quãng đường di chuyển, hạn chế hao xăng khi chạy xe đón khách.

Với quãng đường di chuyển trung bình 200km mỗi ngày, chi phí nhiên liệu hiện tại của anh khoảng 100.000 đồng, chiếm 1/5 thu nhập. So với trước đây, mức này đã tăng thêm khoảng 1/3. “Ngày trước chỉ tốn 50.000 đến 70.000 đồng, giờ tăng lên thấy rõ. Ngoài tiền xăng, mỗi ngày chắc phải tốn thêm khoảng 10.000 đồng tiền dầu nhớt do cường độ chạy xe cao”, anh Tân cho biết.

Trước áp lực chi phí, anh Tân buộc phải thắt chặt chi tiêu cá nhân. Anh hạn chế ăn ngoài, thay vào đó tự nấu cơm ở nhà với những nguyên liệu đơn giản.

Trong công việc, anh cũng điều chỉnh cách chạy xe để giảm hao xăng. Thay vì chạy liên tục suốt ngày, anh tranh thủ nghỉ vào buổi trưa - thời điểm ít khách - và tìm chỗ bóng mát để tránh nắng. Anh ưu tiên nhận các cuốc xe đường dài để tối ưu quãng đường di chuyển, đồng thời sử dụng tính năng điều hướng của ứng dụng để đến những khu vực có khả năng có khách cao.

Khác với một số tài xế, anh Tân cho rằng không nên tắt máy khi chờ đèn đỏ nếu thời gian chờ ngắn. “Nếu đèn dưới 90 giây mà tắt máy rồi đề lại thì đôi khi còn tốn xăng hơn, chưa kể ảnh hưởng đến bình điện”, anh nói.

Mỗi cuốc xe được các tài xế tính toán kỹ lưỡng nhằm giảm chi phí nhiên liệu.

Theo anh Tân, kỹ thuật lái xe đóng vai trò quan trọng trong việc tiết kiệm nhiên liệu. Việc giữ tay ga đều, sang số phù hợp và tránh tăng giảm ga đột ngột giúp xe vận hành ổn định, giảm tiêu hao xăng.

Ngoài ra, anh luôn chú ý kiểm tra lốp xe, đảm bảo áp suất phù hợp. “Lốp non thì xe hao xăng, lốp căng quá thì dễ xóc. Phải giữ ở mức vừa phải”, anh chia sẻ.

Làm mọi cách để tiết kiệm xăng

Ở một góc nhìn khác, ông Hồ Ngọc Phương, tài xế công nghệ chạy xe máy, cho biết chi phí xăng hiện tại đã tăng gấp rưỡi so với trước. “Ngày trước đổ khoảng 80.000 đồng là đủ, giờ phải 120.000 đồng hoặc hơn”, ông nói.

Sự gia tăng này khiến ông thay đổi hoàn toàn cách tìm khách. Nếu trước đây ông thường chạy xe vòng quanh các khu vực đông người để “bắt cuốc”, thì nay ông chọn đứng yên một chỗ hoặc ở nhà chờ cuốc xe được hệ thống phân bổ. “Chạy lòng vòng sẽ tốn xăng mà chưa chắc có khách. Ngồi đợi vẫn an toàn hơn”, ông chia sẻ.

Theo ông Phương, tài xế không được hoàn toàn chủ động lựa chọn cuốc xe, bởi hệ thống sẽ tự động phân bổ. Nếu từ chối những cuốc ở xa - đôi khi phải chạy hơn 2 km để đón khách - tài xế có thể bị ảnh hưởng đến tỷ lệ hủy cuốc, thậm chí có nguy cơ bị khóa tài khoản. Điều này khiến họ rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”: nhận cuốc xa thì tốn xăng, từ chối thì mất điểm.

Ông Phương (đứng bên trái) chia sẻ với các bác tài về cách tiết kiệm khi xăng tăng giá.

Để tiết kiệm xăng, ông Phương tận dụng các tính năng hỗ trợ từ phương tiện, như chế độ tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ. Ngoài ra, ông cũng tập thói quen giảm tốc từ xa thay vì phanh gấp, đồng thời bảo dưỡng xe định kỳ để đảm bảo động cơ hoạt động hiệu quả.

Không chỉ xe máy, các tài xế ô tô công nghệ cũng chịu áp lực lớn từ giá xăng tăng. Ông Huỳnh Hữu Tài cho biết, với đặc thù di chuyển trong đô thị đông đúc như TP.HCM, việc phải thường xuyên dừng – chạy, phanh – tăng tốc khiến xe tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn.

“Đường đông, đèn đỏ liên tục, không thể giữ tốc độ ổn định. Mỗi lần tăng ga rồi phanh lại là một lần tốn xăng”, ông Tài nói. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng khiến khách hàng thường yêu cầu bật điều hòa ở mức thấp, làm mức tiêu hao nhiên liệu tăng đáng kể.

Để giảm chi phí, ông Tài áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật. Ông luôn đổ xăng khi bình còn dưới một nửa để tránh tình trạng bơm và lọc xăng phải hoạt động quá tải khi nhiên liệu cạn. Đồng thời, ông thường xuyên kiểm tra áp suất lốp xe, đảm bảo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất để giảm lực cản khi vận hành.

Nhiều tài xế công nghệ hạn chế di chuyển đến các điểm có nguy cơ ùn tắc trong bối cảnh giá xăng tăng cao.

Việc bảo dưỡng xe định kỳ, thay dầu nhớt cũng được ông chú trọng. Khi dừng đỗ trên 30 giây, ông chuyển xe về số P để giảm tải cho động cơ. Ngoài ra, ông luôn cố gắng giữ vòng tua máy ở mức ổn định tránh để quá cao hoặc quá thấp.

Từ xe máy đến ô tô, từ những cuốc xe vài kilomet đến hàng trăm kilomet mỗi ngày, điểm chung của các tài xế là phải “thắt lưng buộc bình xăng”. Mỗi người một cách, nhưng tất cả đều hướng đến mục tiêu chung là tiết kiệm nhiên liệu để giữ lại phần thu nhập ít ỏi.

Trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, những thay đổi này không chỉ là giải pháp tạm thời mà đang dần trở thành thói quen lâu dài. Từ việc chọn cuốc xe, điều chỉnh kỹ thuật lái, đến thay đổi sinh hoạt cá nhân, tài xế công nghệ đang tự thích nghi để tồn tại với nghề.