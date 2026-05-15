Saigon Co.op kích cầu tiêu dùng đầu hè với loạt ưu đãi thực phẩm tươi

(VTC News) -

Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng này, từ 14/05 đến 27/05/2026, Saigon Co.op triển khai chương trình “Cảm ơn người nội trợ đảm đang” trên toàn hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.opmart Pro, Co.op Food, FineLife, Co.op Smile và Co.op Online. Chương trình áp dụng ưu đãi đến 50% cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu cùng chuỗi lễ hội nông sản theo mùa, tiếp tục đồng hành cùng người nội trợ Việt chăm lo bữa cơm gia đình.

Hàng nghìn sản phẩm thực phẩm công nghệ và hàng thiết yếu được áp dụng ưu đãi lớn tại Saigon Co.op.

Thực phẩm tươi lên ngôi, mâm cơm mùa hè thêm phong phú

Điểm nhấn của chương trình là “Lễ hội trái cây mùa hè” và “Lễ hội rau nhiệt đới” với nhiều mặt hàng nông sản tươi theo mùa được giảm giá hấp dẫn.

Cụ thể, từ ngày 14/05 đến 27/05/2026, nhiều loại trái cây nhập khẩu và nội địa như táo bi đỏ New Zealand, táo Envy Mỹ, kiwi vàng New Zealand, nho xanh không hạt Chile, sầu riêng Sáu Ri, mận hậu, vải, dưa lưới… giảm đến 15%, mang đến thêm lựa chọn thanh mát cho bữa ăn gia đình trong mùa hè.

Người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm thanh mát, bổ sung dinh dưỡng cho gia đình tại Co.opmart.

Song song đó, nhiều loại rau củ quen thuộc như bí đao, bầu, khổ qua, cải bẹ xanh, cải ngọt… được giảm giá đến 30% hoặc tặng kèm nông sản trong khuôn khổ “Lễ hội rau nhiệt đới” diễn ra từ ngày 14/05 đến 20/05/2026. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá thu, thịt heo, thịt gà, trứng gà… cũng được luân phiên ưu đãi đến 30%.

Ưu đãi phủ rộng hơn 1.000 sản phẩm, mua sắm thả ga còn nhận quà xinh

Không chỉ tập trung vào thực phẩm tươi, chương trình còn giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 sản phẩm thiết yếu như gia vị, dầu ăn, thực phẩm khô, đông lạnh, hàng gia dụng, đồ dùng và may mặc, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Saigon Co.op tăng ưu đãi nhóm hóa phẩm, giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Từ ngày 14/05 đến 27/05/2026, khách hàng thành viên mua sản phẩm Snickers từ 119.000 đồng như túi 3 thanh kẹo chocolate 51g, sô cô la đen hạnh nhân 40g, sô cô la nhân đậu phộng vị dâu 40g sẽ được tặng túi chần bông Snickers tiện dụng trong chương trình “Sắm ngọt ngào – nhận túi xinh”.

Đặc biệt, trong hai ngày 14-15/05/2026, 30 khách hàng thành viên đầu tiên tại mỗi Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được tặng món quà tri ân từ hệ thống là 1 thanh sô cô la Snickers nhân đậu phộng vị dâu.

Đẩy mạnh mua sắm online, tối ưu trải nghiệm tiêu dùng

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng tiện lợi, Co.op Online mang đến giải pháp “đi chợ tại nhà” linh hoạt cho người tiêu dùng trong những ngày nắng nóng, với ưu đãi đến 50% cho nhiều ngành hàng. Chỉ với vài thao tác, khách hàng có thể nhanh chóng hoàn tất giỏ hàng và tiết kiệm thời gian mua sắm.

Khách hàng mua sắm hàng thiết yếu với nhiều ưu đãi hấp dẫn tại hệ thống Co.opmart, Co.opXtra.

Từ ngày 20/05 đến 27/05/2026, Co.op Online triển khai deal “trợ thủ vàng” với loạt mã giảm hấp dẫn: giảm đến 30.000 đồng cho đơn hàng từ 480.000 đồng khi mua thực phẩm tươi sống và sản phẩm dinh dưỡng; giảm 22.000 đồng cho đơn hàng từ 280.000 đồng đối với nhóm hàng chăm sóc cá nhân.

Đặc biệt, 20 khách hàng đầu tiên sử dụng đồng thời hai mã giảm giá và hoàn tất đơn hàng sớm nhất sẽ nhận giỏ quà Hàng Nhãn Riêng Co.op trị giá 500.000 đồng.

Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của nhà bán lẻ thuần Việt trong việc nắm bắt nhanh nhịp tiêu dùng và đáp ứng linh hoạt theo từng giai đoạn nhu cầu của người dân. Hệ thống không ngừng tối ưu danh mục hàng hóa, mở rộng kết nối nông sản trong nước, đồng thời tăng cường trải nghiệm mua sắm tại cả siêu thị và nền tảng online để phù hợp hơn với thói quen tiêu dùng đang thay đổi ngày càng nhanh chóng.