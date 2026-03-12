Tiết kiệm xăng, tôi vẫn sống tốt khi bỏ hàng chục chuyến xe mỗi tuần

(VTC News) -

Mới đầu tuần trước, tôi còn là "tín đồ trung thành của chủ nghĩa lái xe lượn lờ phố xá vô tội vạ". Hễ ra khỏi nhà là tôi cưỡi xe máy, dù chỉ là mua một mớ rau, con cá, bao thuốc, uống cốc trà đá tại chợ cách nhà 500m, đi ăn trưa cách cơ quan vài trăm mét, hay ra cửa hàng tiện lợi đầy ngõ mua vài món lặt vặt. Căng thẳng, thiếu ý tưởng công việc, cãi nhau với bạn gái, rủ rê bạn bè đi chơi, tôi đều lấy xe máy đi lượn khắp phố phường. Những cuốc xe không có đích đến cụ thể khắp các con phố vào ban đêm từng là thú vui.

Thế nhưng gần đây, khi giá xăng tăng kéo theo nỗi lo về sự gia tăng các chi phí khác, tôi - một người có thu nhập trung bình - phải nghiêm túc rà soát lại lề lối sinh hoạt, tiêu pha và thói quen đi lại của mình. "Mình thực sự cần chạy xe máy nhiều đến thế sao?" - tôi tự hỏi rồi ngồi lại ghi chép mọi hành trình trong một tuần.

Kết quả thật bàng hoàng. Khoảng 1/3 số chuyến đi của tôi thuộc diện không cần thiết.

Tôi từng nghiện lái xe máy lượn lờ. Từ bỏ thói quen đó, bản thân cảm thấy thoải mái hơn mình tưởng rất nhiều. (Ảnh minh họa: AI)

Đó là những lần chạy xe đi tìm một quán cà phê xa tít tắp chỉ vì nó đang "hot" trên mạng, dù cà phê ở đó chẳng ngon bằng quán đầu ngõ. Đó là những vòng xe lượn lờ vô định khắp phố chỉ để giết thời gian khi thấy buồn chán.

Tôi quyết định từ nay, chuyến đi nào chẳng cần thiết thì cắt để tiết kiệm xăng. Thay vì nổ máy cho một quãng đường ra chợ 500m, tôi chọn đi bộ. Trước đây, mỗi ngày tôi có thể lần dắt xe ra khỏi nhà 6 - 7 lần, nay chỉ còn 2–3 lần, thậm chí có ngày chỉ một lần; tính ra mỗi tuần giảm vài chục chuyến. Tiền xăng tiết kiệm được không phải con số quá lớn nhưng đủ để thấy rõ sự khác biệt.

Nhưng tiền xăng hóa ra lại không phải lợi ích lớn nhất.

Vì không quen đi bộ, ban đầu đôi chân biểu tình, nhịp tim tăng, mồ hôi vã ra, nhờ đó tôi phát hiện điều bất ổn của mình lâu này: Thân thể yếu vì quá lười vận động. Khi tổng số bước chân mỗi ngày tăng lên đáng kể, tôi dù không đến phòng gym hay ép bản thân tập luyện nhưng vẫn khỏe và dai sức hơn. Thậm chí tâm trạng cũng khác. Đi bộ vài phút giữa phố phường đôi khi dễ chịu hơn rất nhiều so với việc chen vào dòng xe đông đúc.

Tôi vẫn ăn uống như cũ, vẫn gặp bạn bè, vẫn làm việc bình thường. Chỉ khác là tôi bắt đầu tự hỏi trước mỗi lần lấy xe: Chuyến đi này có thật sự cần thiết không? Nếu quãng đường đủ gần, tôi đi bộ. Nếu có nhiều việc, tôi gộp lại trong một chuyến. Nếu chỉ là một món đồ nhỏ, tôi mua luôn cho vài ngày. Buổi sáng cuối tuần, thay vì lượn lờ khắp phố phường để tìm kiếm sự náo nhiệt giả tạo, tôi chọn ở nhà, pha một ấm trà và đọc nốt cuốn sách còn dang dở. Buổi chiều, tôi rủ anh bạn gần nhà cùng đi bộ xem xung quanh có quán nào ngon mà anh em chưa khám phá, cảm thấy rất thú vị.

Hóa ra, việc "bỏ rơi" chiếc xe máy cho những quãng đường ngắn hay những hành trình vô nghĩa không khiến cuộc sống của tôi chậm lại theo nghĩa trì trệ. Cắt bỏ hàng chục chuyến xe không cần thiết mỗi tuần, tôi không chỉ tiết kiệm tiền, giảm xả khói thải mà còn có thêm thời gian để làm việc khác ý nghĩa hơn, tạo thói quen vận động nhiều hơn, kiểm soát thời gian của mình hiệu quả hơn.

Bấy lâu nay, nhiều người giống như tôi, phụ thuộc quá nhiều vào chiếc xe máy, đến khi cần nghiêm túc hạn chế sử dụng mới nhận ra mình từng vì lạm dụng nó mà lãng phí nhiều thời gian, năng lượng đến thế. Tăng đi bộ, tôi thấy thảnh thơi hơn khi ít phải chen chúc trong "ma trận" giao thông, hay phải tất bật đi đổ xăng trước khi bình cạn kiệt và vật lộn xếp hàng. Hóa ra tiết kiệm xăng xe máy không chỉ là giảm áp lực tài chính, mà là cơ hội để định nghĩa lại sự tự do.

Nhìn rộng ra, việc cắt giảm những chuyến xe vô bổ là một bước tiến văn minh trong lối sống, từ bỏ ngộ nhận rằng sự bận rộn trên đường phố là biểu hiện của lối sống năng động.

