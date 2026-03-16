Đổ xăng buổi sáng có tiết kiệm hơn?

Có ý kiến cho rằng nên đổ xăng vào buổi sáng mát mẻ thay vì giữa trưa nắng nóng, với lý do rằng xăng sẽ nở ra khi nhiệt độ tăng. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng lời khuyên này không hoàn toàn chính xác.

Đổ xăng vào buổi sáng có thực sự tiết kiệm hơn? (Ảnh: Consumer Reports)

Theo Rob Underwood, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Energy Marketers of America, các trạm xăng thường lưu trữ xăng trong các bể chứa ngầm, nơi nhiệt độ thay đổi ít hơn so với không khí bên ngoài.

“Các máy bơm xăng luôn bơm đủ một gallon bất kể nhiệt độ lúc đó là bao nhiêu”, ông cho biết. Điều này có nghĩa là người tiêu dùng không cần phải lo lắng về việc mua xăng vào thời điểm nào trong ngày.

Judy Dugan, cựu Giám đốc Nghiên cứu của Consumer Watchdog, cũng nhấn mạnh rằng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại một trạm xăng thường không đáng kể. Bà nói: “Nếu nhiên liệu ấm khi được vận chuyển đến trạm, nó vẫn ấm khi được bán vài giờ sau đó”.

Để kiểm chứng điều này, tạp chí chuyên đánh giá sản phẩm Consumer Reports tiến hành thử nghiệm tại Trung tâm Thử nghiệm Ô tô ở Connecticut, Mỹ.

Trong những ngày hè, nhóm thử nghiệm đo nhiệt độ của xăng chảy ra từ vòi bơm vào buổi sáng và buổi chiều. Kết quả cho thấy, mặc dù nhiệt độ không khí có thể dao động, nhưng nhiệt độ xăng trong bể chứa ngầm vẫn ổn định ở mức 16,66 °C.

Điều thú vị là, những gallon xăng đầu tiên chảy ra từ vòi thường ấm hơn so với những gallon tiếp theo, do xăng nằm trong ống bơm bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, sau khi bơm đầy bình xăng, nhiệt độ đã giảm xuống bằng với nhiệt độ của bể chứa ngầm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, người tiêu dùng có thể tiết kiệm một chút khi mua xăng nếu nhiên liệu chưa bị để quá lâu trong bồn chứa bị nóng lên. Dù vậy, điều này không phải lúc nào cũng xảy ra, vì các bể chứa hiện nay thường giữ cho xăng ở nhiệt độ ổn định.

Nhìn chung, mặc dù có sự biến động nhiệt độ trong những gallon xăng đầu tiên, nhưng chênh lệch này không đủ lớn để ảnh hưởng đến quyết định mua xăng của người tiêu dùng. Việc chọn thời điểm đổ xăng không quan trọng như nhiều người vẫn nghĩ.