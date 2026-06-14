(VTC News) -

Giày da luôn mang đến vẻ đẹp của sự sang trọng và lịch lãm. Tuy nhiên, da thuộc bản chất là một tấm da động vật hữu cơ. Nó sở hữu một mạng lưới các lỗ chân lông vi mô, có khả năng "thở" nhưng đồng thời cũng rất dễ hấp thụ độ ẩm, bụi bẩn và đánh mất lớp dầu tự nhiên theo thời gian.

Khi bị mất đi độ ẩm cần thiết, cấu trúc sợi collagen bên trong da sẽ trở nên khô cứng, dẫn đến tình trạng nhăn nheo, bong tróc và nứt gãy không thể phục hồi. Do đó, việc làm sạch giày da không chỉ đơn thuần là loại bỏ các vết bẩn vật lý trên bề mặt, mà là một quá trình bảo dưỡng, cấp ẩm và phục hồi nhằm duy trì sự toàn vẹn của kết cấu sinh học bên trong.

Mẹo làm sạch giày da đúng cách

Để chăm sóc một đôi giày da đúng nghĩa, bạn cần từ bỏ thói quen dùng khăn ướt lau vội vàng. Một quy trình bảo dưỡng bài bản đòi hỏi sự kiên nhẫn và tuân thủ 4 bước cốt lõi sau:

Vệ sinh giày da đúng cách giúp đôi giày sử dụng được lâu hơn. (Ảnh: WH)

Bước 1: Làm sạch thô bằng tác động cơ học

Trước khi dùng bất kỳ dung dịch nào, bạn cần tháo dây giày và sử dụng một chiếc bàn chải lông ngựa (lông ngựa có độ cứng vừa phải, không làm xước da) quét sạch bụi bẩn, đất cát mắc kẹt ở các khe chỉ và rãnh đế. Nếu bụi thô không được loại bỏ, khi gặp nước hoặc dung dịch tẩy rửa, chúng sẽ tạo thành bùn và len lỏi sâu hơn vào lỗ xốp của da.

Bước 2: Bóc tách vết bẩn bằng dung môi trung tính

Sử dụng dung dịch vệ sinh đồ da chuyên dụng. Nếu không có, bạn có thể pha loãng một chút sữa tắm hoặc dầu gội trẻ em có độ pH trung tính với nước. Dùng khăn sợi siêu vi hoặc bàn chải mềm nhúng dung dịch, vắt thật kiệt nước rồi lau xoay tròn trên bề mặt da. Thao tác này giúp bẻ gãy các liên kết của dầu mỡ và bụi bẩn bám dính mà không làm trôi lớp màu nhuộm. Sau đó, dùng khăn khô lau lại ngay lập tức.

Bước 3: Cấp ẩm sinh học

Đây là công đoạn thường bị bỏ quên nhất nhưng lại quan trọng nhất. Sau khi làm sạch, lỗ chân lông của da đang mở và da bị mất đi một phần lượng dầu tự nhiên. Bạn hãy thoa một lớp kem dưỡng da giày lên toàn bộ bề mặt. Kem dưỡng đóng vai trò như một loại lotion, thẩm thấu sâu vào bên trong, nuôi dưỡng các sợi collagen, giúp da mềm mại và đàn hồi trở lại.

Bước 4: Đánh bóng và tạo màng bảo vệ

Sau khi kem dưỡng đã thấm hết (khoảng 15 phút), bạn tiến hành đánh xi. Xi kem giúp phục hồi màu sắc, trong khi xi sáp tạo ra một lớp màng bảo vệ kháng nước và mang lại độ bóng loáng ở phần mũi và gót giày.

Vỏ chuối chín cũng có thể giúp làm bóng giày da nhanh chóng. (Ảnh: CN)

Mẹo làm sạch giày da bằng các chất tự nhiên có sẵn

Trong những trường hợp khẩn cấp không có sẵn hóa chất chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể ứng dụng các nguyên lý hóa sinh từ vật liệu nhà bếp:

Vỏ chuối chín: Mặt trong của vỏ chuối chứa một lượng lớn Kali và tinh dầu tự nhiên, những thành phần thường xuyên có mặt trong các hộp xi đánh giày cao cấp. Việc chà xát mặt trong vỏ chuối lên bề mặt giày da, sau đó lau lại bằng khăn mềm sẽ giúp da giày sáng bóng và mềm mại một cách đáng ngạc nhiên.

Giấm trắng: Khi giày bị dính nước mưa sinh ra những đốm nấm mốc trắng hoặc vết ố muối, giấm trắng là dung môi hoàn hảo. Pha loãng giấm với nước theo tỷ lệ 1:1, dùng bông tẩy trang thấm và lau nhẹ. Axit nhẹ sẽ tiêu diệt bào tử nấm mốc và trung hòa cặn khoáng chất mà không làm cháy da.

Khoai tây: Tinh bột trong khoai tây sống có khả năng làm sạch các vết xước đen do đế cao su cọ xát. Cắt đôi củ khoai tây và chà nhẹ lên vết bẩn, nhựa khoai tây sẽ cuốn trôi tạp chất.

Lưu ý khi làm sạch giày da

Để không vô tình phá hủy đôi giày đắt tiền, người dùng cần ghi nhớ các nguyên tắc vật lý sau:

- Không bao giờ ngâm giày da vào nước hay để dưới vòi nước chảy. Nước sẽ rửa trôi toàn bộ tinh dầu dưỡng, khiến da co rút và cứng như bìa các tông khi khô lại.

- Khi giày bị ướt mưa, phản xạ của nhiều người là dùng máy sấy tóc hoặc phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ nung nóng lớp da, làm bốc hơi độ ẩm tức thì, dẫn đến bề mặt da bị nứt nẻ và keo dán đế bị chảy nhão. Cách duy nhất là nhét giấy báo vo tròn (loại giấy không in màu) vào trong form giày để hút ẩm và để giày khô tự nhiên trước quạt gió.

- Cẩn trọng với hóa chất tẩy rửa mạnh, cồn, acetone, hoặc xà phòng giặt đồ có tính kiềm cao sẽ lập tức làm cháy lớp màng bảo vệ bề mặt và làm phai màu nhuộm của da.

- Bảo dưỡng giày da là một quá trình liên tục. Sau mỗi lần sử dụng, hãy sử dụng cây giữ phom giày, ưu tiên chất liệu gỗ tuyết tùng. Các cây giữ phom giày tác dụng một lực cơ học vừa đủ từ bên trong, giúp vuốt phẳng các nếp nhăn ở phần mũi giày do quá trình di chuyển tạo ra, đồng thời gỗ tuyết tùng sẽ hút sạch hơi ẩm mồ hôi và khử mùi hôi hiệu quả.