MC Mù Tạt mang thai con đầu lòng, Đức Huy hài hước báo tin vui

(VTC News) -

Nhân dịp sinh nhật vợ, cầu thủ Đức Huy đăng tải lời chúc hài hước trên trang cá nhân: "Chúc 'Chị gái của Mica' luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư!".

MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy thông báo tin vui.

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Không lâu sau, MC Huyền Trang xác nhận tin vui khi chia sẻ: "Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé". Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Chuyện tình của Huyền Trang và Đức Huy từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia chương trình thể thao và có chung nhóm bạn. Cuối năm 2024, họ tìm hiểu, sau đó công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh kỷ niệm.

Đến tháng 11/2025, Đức Huy công bố đã cầu hôn thành công bạn gái. Anh chia sẻ hình ảnh quỳ gối trao nhẫn cùng dòng trạng thái dí dỏm: “Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Từ nay đội hình thiếu một trụ cột, đơn hàng đã chốt”.

Đầu năm 2026, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi với sự chứng kiến của hai bên gia đình. Đến tháng 3/2026, hôn lễ diễn ra tại Hà Nội trong không khí ấm cúng.

Sau đám cưới, Huyền Trang và Đức Huy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường vui vẻ trên mạng xã hội. Sự hài hước, gần gũi và cách thể hiện tình cảm tự nhiên giúp cặp đôi nhận được nhiều thiện cảm từ người hâm mộ.

Chuyện tình của Huyền Trang và Đức Huy từng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn trẻ trung, linh hoạt. Dù tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, cô lại bén duyên với truyền hình. Người đẹp ghi dấu qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp… Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại AFC U-23 Championship 2018 và cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh từng thi đấu cho các đội Nam Định, Bình Định và Công An TP.HCM.