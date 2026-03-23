Văn Toàn bắt được hoa cưới của MC Mù Tạt

Đám cưới của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Phạm Đức Huy tối 22/3 không chỉ gây chú ý bởi khoảnh khắc xúc động mà còn khiến nhiều người thích thú với tình huống bất ngờ: tiền đạo Nguyễn Văn Toàn bắt được hoa cưới.

Cầu thủ Văn Toàn bắt được hoa trong đám cưới của MC Mù Tạt và Đức Huy.

Trong phần nghi thức ném hoa, cô dâu tung bó hoa về khách mời phía sau. Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Văn Toàn nhanh tay đón trọn bó hoa trong sự reo hò của bạn bè xung quanh. Khoảnh khắc này lập tức trở thành tâm điểm chú ý, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước từ cộng đồng mạng.

Nhiều người không khỏi thích thú khi đây không phải lần đầu Văn Toàn “có duyên” với hoa cưới. Trước đó, trong đám cưới của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh, anh cũng là người bắt được bó hoa may mắn. Chính sự trùng hợp này khiến dân mạng càng thêm tò mò về “vận đào hoa” của nam tiền đạo.

Văn Toàn sinh năm 1996, quê Hải Dương, là một trong những tuyển thủ quốc gia giàu kinh nghiệm. Anh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG, từng gây chú ý từ khi khoác áo U19 Việt Nam năm 2013. Sau nhiều mùa giải thi đấu cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, anh gia nhập CLB Thép Xanh Nam Định năm 2023 và cùng đội bóng lên ngôi vô địch V-League 2024.

Cầu thủ Văn Toàn kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, Văn Toàn còn được biết đến với đời sống cá nhân khá kín tiếng. Anh từng nhiều lần vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Hòa Minzy do cả hai thường xuyên tương tác thân thiết. Tuy nhiên, nam cầu thủ đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè.

Khi Hoà Minzy công khai bạn trai là Đại uý Thăng Văn Cương, Văn Toàn cũng được nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sớm tìm được một nửa của mình.

Ở tuổi 30, Văn Toàn hiện vẫn là một trong những cầu thủ hiếm hoi của lứa Thường Châu chưa lập gia đình. Bản thân anh cũng không ít lần hài hước than “ế” và bày tỏ mong muốn tìm được một nửa phù hợp.

Chính vì vậy, việc tiếp tục bắt được hoa cưới trong đám cưới của MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy khiến nhiều người không khỏi kỳ vọng rằng, Văn Toàn sẽ sớm báo tin vui đến người hâm mộ.