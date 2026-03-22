MC Mù Tạt bật khóc trong lễ cưới, lần đầu gọi Đức Huy là 'anh'

(VTC News) -

Tối 22/3, MC Huyền Trang (Mù Tạt) và cầu thủ Phạm Đức Huy tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội.

Trong không khí ấm cúng với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè, cô dâu Huyền Trang xúc động chia sẻ về hành trình đặc biệt của hai người.

Cô cho biết, mối quan hệ của họ trải qua nhiều giai đoạn từ chị em, bạn bè thân thiết, thậm chí từng xưng hô “mày – tao”, trước khi dần trở thành người yêu và đi đến quyết định gắn bó lâu dài.

MC Mù Tạt xúc động chia sẻ trong đám cưới với cầu thủ Đức Huy tại Hà Nội.

Nữ MC xúc động kể lại rằng hai người đến với nhau không bằng lời tỏ tình hay lời hứa hẹn rõ ràng nào. Thậm chí, họ chưa từng nghĩ sẽ trở thành một cặp. Chính sự chân thành, hiếu thảo và kiên nhẫn của Đức Huy đã khiến cô dần mở lòng, tin tưởng và lựa chọn đồng hành.

Trên sân khấu hôn lễ, Huyền Trang gọi Đức Huy là “chồng” và “anh” – điều mà nam cầu thủ mong đợi từ lâu.

Lời chia sẻ của cô dâu vừa dứt, Đức Huy không giấu được sự ngại ngùng, bẽn lẽn hỏi lại: “Được gọi là chồng thật không?”, khiến cả khán phòng bật cười.

Chú rể gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đứng cạnh người phụ nữ mình yêu. Anh hứa sẽ luôn yêu thương, che chở và cùng vợ đi qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Sau những lời thề nguyện, cặp đôi thực hiện các nghi thức cưới trao nhẫn, rót rượu và trao nhau nụ hôn trong sự chúc phúc của quan khách.

MC Mù Tạt - cầu thủ Đức Huy trao nhẫn trong lễ cưới.

MC Huyền Trang (Mù Tạt) sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn trẻ trung, linh hoạt. Dù tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, cô lại bén duyên với truyền hình.

Người đẹp ghi dấu qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp… Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Huyền Trang cũng sớm tỏa sáng tại những cuộc thi học đường. Năm 16 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa học trò Icon và giành giải phong cách. Người đẹp Hà thành cũng từng góp mặt trong cuộc thi Miss Teen và gây ấn tượng với khán giả.

Cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi Á quân tại AFC U-23 Championship 2018 và cùng Đội tuyển Quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh từng thi đấu cho các đội Nam Định, Bình Định và Công An TP.HCM.

Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia một chương trình thể thao và có chung nhóm bạn. Cuối năm 2024, họ chính thức tìm hiểu, sau đó công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh kỷ niệm. Đến cuối tháng 11/2025, nam cầu thủ cầu hôn bạn gái tại tháp Namsan (Hàn Quốc).