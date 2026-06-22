Mâu thuẫn chỗ bán hàng, người phụ nữ bán rau bị xịt nước áp lực cao vào mặt

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa (Phú Thọ) cho biết, công an phường đang làm rõ vụ người phụ nữ bán rau bị một người ở cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước áp lực cao tấn công gây thương tích.

Vụ việc xảy ra tại chợ Xuân Hòa vào sáng 22/6. Theo thông tin ban đầu, va chạm xuất phát từ mâu thuẫn chỗ ngồi bán hàng giữa người phụ nữ bán rau và người ở cửa hàng hải sản.

Sau khi lời qua tiếng lại, người làm việc tại cửa hàng hải sản dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người phụ nữ bán rau, khiến nạn nhân bị thương.

Người phụ nữ lớn tuổi bị xịt nước áp lực cao vào mặt, gây thương tích.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ lớn tuổi bị thâm tím vùng mặt, mắt sưng húp và có vết thương rỉ máu.

Theo lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa, người phụ nữ bán rau cư trú tại Sóc Sơn (Hà Nội) và sang địa phương buôn bán. Sau vụ việc, gia đình đã đưa bà đến Bệnh viện Mắt Trung ương để khám và điều trị.

“Sau khi mạng xã hội đăng tải thông tin, công an địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang xem xét giấy phép đăng ký hoạt động kinh doanh của cửa hàng hải sản”, lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho hay.