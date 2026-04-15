Mạo danh người nổi tiếng bằng AI: Phạt 80 triệu đồng, buộc dán nhãn

(VTC News) -

Một trong những nội dung được dư luận quan tâm là tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm.

Trong cuộc họp thường kì quý I của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể nhằm xử lý hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Trong cuộc họp thường kỳ quý I của Bộ VHTTDL, một trong những nội dung được quan tâm là tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để lừa đảo.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Cục trưởng Thanh Huyền khẳng định hệ thống pháp luật có đầy đủ quy định để điều chỉnh các hành vi này.

Theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI bắt buộc phải được dán nhãn để đảm bảo tính minh bạch. Trong trường hợp các nội dung này gây ảnh hưởng hoặc quấy rối người sử dụng, các nền tảng cung cấp dịch vụ có trách nhiệm xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi sử dụng hình ảnh, video để quảng cáo sai sự thật. "Theo Nghị định 38 về xử phạt trong lĩnh vực quảng cáo, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các điều trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 55 hay Nghị định 98 cũng quy định mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm", bà Nguyễn Thị Thanh Huyền thông tin.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các nghị định liên quan cũng nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin sai lệch, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số đã bước đầu nhận được sự đồng thuận của xã hội, với nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và người nổi tiếng chủ động điều chỉnh hành vi. Bộ quy tắc đóng vai trò định hướng hành vi cho các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần tạo sự thay đổi theo lộ trình, thông qua những trường hợp xử lý mang tính răn đe.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khuyến nghị các doanh nghiệp, nhãn hàng cần thận trọng khi hợp tác với nghệ sĩ, đặc biệt là những trường hợp từng vi phạm quy định vì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín thương hiệu.

Nhiều nghệ sĩ là nạn nhân của hành vi mạo danh bằng AI để lừa đảo.

Lãnh đạo Cục cho biết chưa có danh sách cụ thể các nghệ sĩ bị khuyến nghị hạn chế hợp tác, do việc này phải căn cứ vào từng vụ việc phát sinh. Khi có vi phạm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ công bố thông tin và căn cứ xử lý theo quy định để các bên liên quan tham khảo, cân nhắc.

Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho rằng đây là hiện tượng mới, phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý như thông tin điện tử, quảng cáo và quyền cá nhân. Bộ đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm.

Đồng thời, ông Trần Hướng Dương cũng nhấn mạnh cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo vệ hình ảnh cá nhân, quyền tác giả, cũng như nâng cao nhận thức của người dân trước các nội dung giả mạo trên không gian mạng.