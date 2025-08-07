Bộ VHTTDL phản hồi kiến nghị về nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật

(VTC News) -

Trước thềm kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri tại nhiều tỉnh, thành phố đã gửi kiến nghị tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), bày tỏ sự lo ngại trước thực trạng một số nghệ sĩ uy tín tham gia quảng cáo sản phẩm không được kiểm định chất lượng trên mạng xã hội. Theo phản ánh, các quảng cáo này dễ gây hiểu lầm về công dụng sản phẩm, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, khiến dư luận bất an.

Cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo ngành chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, có cơ chế xử phạt nặng những người tham gia quảng cáo sản phẩm, cơ quan truyền thông khi quảng cáo nói quá về công dụng, gây nhầm lẫn đối với người nghe, đồng thời kiểm tra, rà soát chất lượng các sản phẩm, nhất là các thực phẩm chức năng được quảng cáo trên mạng xã hội.

BTV Quang Minh bị phạt 37,5 triệu đồng vì quảng cáo sản phẩm HIUP không đúng với hồ sơ đăng ký. Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi quảng bá gây nhầm lẫn về công dụng dinh dưỡng của sản phẩm.

Trả lời cử tri, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng khẳng định thời gian qua, Bộ tập trung triển khai nhiều giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo không đúng sự thật.

Bộ VHTTDL tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo năm 2025 (có hiệu lực kể ngày 1/1/2026) đồng thời, sửa đổi, bổ sung điều 23 Luật Quảng cáo 2012 về quảng cáo trên mạng.

Hoạt động quảng cáo trên không gian mạng đã được quy định cụ thể, có quy định về dấu hiệu nhận biết hoạt động quảng cáo trên mạng, trách nhiệm của các chủ thể tham gia, yêu cầu giải pháp kiểm tra, giám sát nội dung quảng cáo. Nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây hiểu nhầm về tính năng, chất lượng, công dụng, tác dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp quảng cáo có yêu cầu phải ghi chú, khuyến cáo, cảnh báo thì phải thể hiện rõ ràng, đầy đủ, dễ tiếp cận.

Bộ ban hành các công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài phát thanh, truyền hình, Báo và Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị hoạt động truyền hình, mạng xã hội trong nước yêu cầu nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo và tăng cường quản lý, giám sát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo thuốc, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Bộ cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan theo nguyên tắc quảng cáo vi phạm liên quan đến ngành nào, ngành đó chịu trách nhiệm đánh giá, xác minh vi phạm và chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian qua, Bộ VHTTDL tích cực phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Công Thương để triển khai cơ chế phối hợp liên ngành tập trung rà soát, xử lý các trường hợp người nổi tiếng, các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng quảng cáo, tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng với chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, bổ sung các quy định, chế tài xử lý vi phạm đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật

Đối với các quảng cáo trên mạng, đặc biệt trên các nền tảng quảng cáo xuyên biên giới, khó xác định được danh tính người quảng cáo, Bộ VHTTDL yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới chủ động rà quét AI để ngăn chặn nội dung và tài khoản quảng cáo vi phạm.

Đồng thời, Bộ cũng tăng cường triển khai đào tạo, tập huấn phổ biến pháp luật cho nghệ sĩ, KOL, nhất là các quy định pháp luật về cung cấp nội dung trên mạng, quảng cáo, nộp thuế.