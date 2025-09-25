MC Lại Văn Sâm bức xúc vì bị mạo danh trục lợi

Mới đây, nhà báo Lại Văn Sâm lên tiếng về việc bị nhiều tài khoản mạo danh để trục lợi suốt thời gian qua. Ông bày tỏ bức xúc: "Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không. Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác.

Tất cả những bài viết rao giảng đạo lý, phê phán, chỉ trích ai đó, khuyên răn, quảng cáo, soi mói… sử dụng tên tôi, ảnh tôi, giọng tôi hay thậm chí hình ảnh của tôi đều là giả mạo, lừa đảo".

Theo MC kỳ cựu, nhiều đối tượng còn lợi dụng công nghệ AI để tạo ra các nội dung sai lệch, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo. Ông kêu gọi công chúng tỉnh táo, cảnh giác trước những chiêu trò mạo danh này. Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp cũng bày tỏ sự bức xúc và lo lắng cho tình trạng đáng báo động.

Đây không phải lần đầu tiên MC Lại Văn Sâm trở thành mục tiêu. Hồi tháng 4, ông từng lên tiếng phản đối việc bị mạo danh để quảng cáo cho một loại thuốc bổ mắt, khiến nhiều người hiểu lầm và suýt trở thành nạn nhân.

"Có quá nhiều kẻ mạo danh tôi với mục đích xấu. Tôi chưa bao giờ và không bao giờ quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm, nhãn hàng nào. Đề nghị mọi người tỉnh táo, tránh mắc lừa kẻ gian", MC cho biết.

Ông khẩn thiết kêu gọi người hâm mộ và cộng đồng mạng nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh tin vào những thông tin sai lệch và chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội.

MC Lại Văn Sâm sinh năm 1957, là nhà báo, gương mặt kỳ cựu của VTV. Ông nổi tiếng trên màn ảnh nhiều năm khi dẫn các chương trình: SV 96, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Ký ức vui vẻ...

Đến năm 2017, nam MC nghỉ hưu nhưng vẫn cộng tác với VTV qua một số chương trình: Mặt trời bé con, Quý ông đại chiến, Ký ức vui vẻ... Lại Văn Sâm cùng những người bạn thân thiết: Lại Ngọc Đoàn, NSND Hồng Vân, Hồng Đào... tham gia chương trình Có hẹn cùng thanh xuân gây được tiếng vang cho khán giả.